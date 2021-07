Experti před bitvou UFC 264: Poirier má klíč, McGregor riskuje, ale...

2) Co by další prohra znamenala pro McGregora?

1) „Oba jsou skvělí postojáři. Conor dává přednost nohám a kratším kombinacím. Dustin jede především dlouhé kombinace rukama. V posledním zápase měl Conor problémy s calf kicky od Dustina, a to zápas rozhodlo a zároveň ukázalo na velkou slabinu Conora. Stejně tak jeho kondice je většinu zápasů stejná. Conor má největší šanci v prvních dvou kolech, kdy je opravdu nebezpečný, ale myslím si, že si na to Dustin dá pozor a vyhraje.“

2) „Viděl bych to podobně jako s Natem Diazem. Velký zápas jednou za rok nebo dva, ale bez ambicí k titulu. Nepřekvapil by mě ani boxerský zápas s Jakem Paulem (youtuber).“

1) „Já tipuji Poiriera. Je to skvělý taktik a Conora má dobře načteného. Přijde mi, že má i větší motivaci a hlavně je to dříč, který ze svých tréninků nevypadl.“

Ondřej Novotný, promotér bojových sportů

1) „Nedokážu odpovědět, kdo vyhraje a proč. Je to asi šalamounská odpověď, ale Conor ve třech kolech, Dustin v pěti (zápas bude na pět kol). Kdybych měl ale říct, koho bych si za vítěze přál, tak Conora, protože by to tomu sportu přineslo zase trochu víc, než kdyby vyhrál Dustin. A viděli bychom Conora v zápase o titul a dalších duelech častěji, což asi chceme.“

2) „Těžko říct, co by znamenala další prohra. Určitě by mohl zápasit dál, ale záleží na typu prohry a následně na jeho motivaci. Od všeho by byl vlastně daleko, kromě možné trilogie s Natem Diazem.“