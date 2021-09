Kincl padl na TKO ve třetím kole, Robocop Soldič vládne KSW dál

Roberto Soldič vs. Patrik Kincl, titulová bitva je na programu 4. září ve Varšavě • KSW

TKO ve třetím kole. Roberto Soldič zůstává šampionem veltrové váhy KSW. Český válečník Patrik Kincl bojoval statečně plná tři kola. Nakonec se ale dostal pod drtivé pěsti obhájce titulu a rozhodčí bitvu přerušil. Na turnaji KSW 63 ve Varšavě se dostávalo hlasitější podpory publika šampionovi. Když jej ale rodák z Hradce Králové hodil na zem, přítomní diváci to hlasitě ocenili.

„V něčem jsem spokojený, v něčem nespokojený. Nepovedlo se nám to udýchat. Druhé kolo Patrika tak zatavilo, že třetí kolo bylo spíš o přežití. Kondičně jsme zápas nezvládli,“ litoval po zápase trenér Patrika Kincla Dušan Macák.

Střet dvou skvělých gladiátorů. Přesně tak lze mluvit o titulové bitvě na sobotní akci polské organizace KSW: Roberto Soldič vs. Patrik Kincl. Jako vítěz z klece nakonec odcházel šampion z Bosny.

„Za tým All Sport Academy nastupuje Patrik Kincl!“ byl při nástupu do klece ohlášen český reprezentant. Pak za Chorvatsko nastoupil šampion Roberto Soldič. Bitvu zahájil zkušený rozhodčí Lukasz Bosacki, oba zápasníci si nejprve sportovně plácli.

Soldič I Kincl si na začátek párkrát okopali přední nohu, než vyslal Čech pvní razantnější kop na tělo soupeře. Věděl, že se nemůže pouštět do žádných zběsilých přestřelek, a tak většinu kola strávil ústupem a kontrolou vzdálenosti. Dvě minuty před koncem ale zaúřadovala největší zbraň chorvatského Robocopa, levá zadní.

Rodák z Hradce Králové se okamžitě poté, co inkasoval, vrhnul Soldičovi pod nohy, aby s ním nemusel dál zůstávat v postoji. Skončil sice pod soupeřem, ale až do závěrečného gongu mu nic nebezpečného nepovolil. Chorvat se snažil nasazovat škrcení přes ruku (arm triangle), to však Kincl zkušeně pohlídal.

Do druhého kola vlétl Soldič o poznání divočeji. Tvrdé kopy střídal s nebezpečnými údery a naháněl Čecha po kleci. Po zběsilém pokusu o strh se ale Kinclovi povedlo dostat soka pod sebe. Skončil sice v gilotině, ale dokázal ji ubránit, přestože šampion se vší silou pokoušel přimět jej k odklepání.

„Soldič mě překvapil silou na zemi. Když se zápas přenesl na zem, tak dokázal velmi dobře vzdorovat. Proto jsme se tam tak vyšťavili, byl to velký boj o pozice. Chtěli jsme ho znervózňovat, štípat, dráždit a zasahovat nepříjemnými údery. Čekali jsme na pokročilejší stadium zápasu,“ vysvětloval kouč Macák.

Z vrchní pozice Kincl příliš nebodoval, spíše kontroloval pozici a snažil se vymačkat ze Soldiče co nejvíce energie. V postoji ale stále strádal rodák z Hradce Králové, začátek třetího kola už vypadal zle, když se po několika úderech posadil na zadek a Bosacki se chystal mezi oba bijce skočit. Kincl sice ještě situaci zachránil, ale skončil v nevýhodné pozici. Soldič se dostal do plného mountu, odkud se prvně pokoušel o stejné škrcení jako v úvodu střetnutí, a když mu to opět nevyšlo, začal bít.

Po několika ranách pěstí a loktem vysvobodil českého reprezentanta sudí, který souboj zastavil. Ač se turnaj KSW 63 neodehrál v obří areně, ale pouze ve varšavském studiu polské organizace, atmosféra na místě byla elektrizující. Zhruba pět set fanoušků na místě fandilo ze všech sil. Titulový zápas rodáka z Hradce Králové se každopádně zařadí mezi největší bitvy v historii českého MMA.

Kincl jím navíc riskoval i smlouvu s větší organizací. Obří duel dal rozhodně českému bojovníkovi zapravdu v tom, že udělal dobře, když se před pár roky rozhodl v MMA zůstat, pořád má v kleci co nabídnout a předvést. „Myslel jsem si, že už jsem na konci kariéry. A ejhle, teď je tu tohle,“ říká dvaatřicetiletý bijec před zápasem se Soldičem v rozhovoru pro deník Sport. Na turnaji se mimo jiné představil také poslední Kinclův oponent Tomasz Romanowski.

Po prohře TKO s českým bijcem, která utla jeho osmizápasovou vítěznou šňůru, si rodák ze Stargardu spravil chuť. Chorvatského protivníka Aleksanadara Rakase totiž poslal k zemi dobře mířeným direktem už v prvním kole.