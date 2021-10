Vémola mobilizuje voliče. A prozradil, v jakém případě by kandidoval na Hrad

Právo svobodně volit by se nemělo brát na lehkou váhu. To ví i Karlos Vémola a všem, co jen kritizují dění, ale k volbám nejdou, promluvil ve svém posledním živém vysílání na Instagramu.

„Jedna skupina lidí nemá vůbec žádné právo politiku kritizovat, a to jsou ti, co můžou volit, ale nejdou,“ má jasno bijec. „V tomto případě to české přísloví, že kdo nic neudělá, nic nezkazí, neplatí. Myslím, že to nejmenší, co můžeme pro budoucnost naší republiky udělat, je to, že půjdeme volit.“

Vémola ale rozhodně nehodlá fanoušky jakkoliv ovlivňovat v tom, komu mají dát svůj hlas. „Nechci vám říkat nebo jakkoliv naznačovat, koho byste měli volit,“ říká šestatřicetiletý gladiátor. „Chtěl bych vás poprosit, abyste všichni šli volit. Už jenom z toho důvodu, že slyším ty hrozné příběhy od mých rodičů a prarodičů, že chtěli, ale nemohli.“

Terminátor navíc připomněl, že se za svobodu a s tím spojené demokratické volby v minulosti hodně bojovalo, proto bychom tuto možnost neměli brát na lehkou váhu. „Lidi po celém světě, za demokracii a to, aby mohli k volbám, udělali možný i nemožný. My dneska můžeme svobodně volit, a stejně nejdeme,“ podivuje se Vémola. „Pokud chcete něco změnit, něco udělat pro naší společnost, tak běžte.“

Motivovat své podporovatele k účasti ve volbách, se rozhodl i Jiří Procházka, který na Instagram přidal krátké video. „Mladá generace určitě může změnit českou politiku. Je důležité uvědomění si, že můžeme pohnout s tím státem. Politici jsou tady pro nás, ne my pro ně,“ vzkazuje český samuraj. „O politice se musí mluvit. Dříve či později do toho člověk stejně pronikne, prostě se ho to nějakým způsobem dotkne.“

A co je podle Procházky hlavním důvodem, proč jít volit? „Svoboda! Kvůli svobodě.“

Podobně to vidí i Vémola: „Nejsem zrovna politickej člověk a někdo, kdo by politice rozuměl. Ale jedné věci rozumím, pokud máme právo volit, tak ho musíme využít a všichni bychom se u voleb měli setkat,“ zdůrazňuje bijec.

Na konci živého vysílání se jeden z fanoušků populárního bojovníka zeptal, kdy půjde ve volbách proti Babišovi. A Vémola s odpovědí neváhal: „Když Babiš bude kandidovat na Hrad, tak aby to nevyhrál, půjdu na Hrad. Doufám, že už budu mít všechny hatery na své straně a stejně jako na Haška kdysi po Naganu, budete řvát, až přejedu Piráta: ‚Karlíto na Hrad!‘“ vtipkoval ve vysílání, v němž odpovídal hlavně na kritické vzkazy. „A zase půjdu proti Slovákovi, přece nenecháme Slováka, aby nám tady panoval. Já to po našem prezidentovi milerád převezmu, když to nikdo jiný nebude chtít,“ smál se Terminátor.

Volit můžete ještě v sobotu do 14.00.