Vémola v ráži: Pirát ať mě nepoučuje, nemá můj respekt jako Attila

I když se ještě uzdravuje po náročné operaci levačky, je Karlos Vémola opět středem pozornosti na české MMA scéně. Organizace Oktagon totiž ohlásila jeho zápas se slovenským rivalem Samuelem Krištofičem s podmínkami, které se českému Terminátorovi vůbec nelíbí. 30. prosince by totiž měl vstupovat do klece v O2 areně coby vyzyvatel, tedy hostující bojovník. Jeho oponent by tak nastupoval do klece jako hlavní hvězda duelu. S tím ale Vémola razantně nesouhlasí. „Není to opravdový šampion. To musí být jasný každýmu, kdo viděl jeho poslední zápasy,“ má jasno šestatřicetiletý Čech.

Jen, co byl na turnaji Oktagon 28 ohlášen očekávaný duel Samuel Krištofič vs. Karlos Vémola, dal český gladiátor najevo nespokojenost s nastavenými podmínkami střetu. Nelíbilo se mu totiž, že by měl do klece vstupovat jako první. To znamená do modrého rohu, tedy jako host – vyzyvatel. Zatímco jeho oponent by do klece vstupoval jako hlavní hvězda. „V tom případě ať si pro něj najdou jiného soupeře a vyprodávají O2 arenu s někým jiným. To není moje tvrdohlavost, tak to prostě je. Cítím se jako šampion a jsem tu doma!“ řekl hned rázně Vémola v rozhovoru pro iSport.cz

Slovenský válečník si ale prestižnější pozici také nechce nechat vzít. „Smiř se s tím, že půjdeš do modrého rohu, toto není žádná šaškárna, toto je velká organizace,“ vzkázal bijec s přezdívkou „Pirát“ Vémolovi. „Neudělal jsi váhu, proto nejsi šampion, zranil ses a já sem vzal dva týdny před zápasem titulový fight, navážil jsem a vyhrál zápas, proto já jsem šampion a ty vyzyvatel. Jestli nechceš do zápasu, že tě bolí ručička, tak to řekni rovnou,“ znělo reakce oponenta.

Český Terminátor ale odpovídá opět razantně: „Pirát mi vzkazuje, že půjdu do modrého rohu, protože Oktagon je velká organizace. Mně nikdo nemusí říkat, jaký jsou v tomhle směru ve světě pravidla,“ uvedí Vémola ve vyjádření pro iSport.cz. „Já na rozdíl od něj mám opravdu s velkými organizacemi zkušenosti. Rozhodně ale nesouhlasím s tím, aby tady v Praze, v souboji se mnou nastupoval jako hlavní hvězda. Kdyby měl soudnost, tak by mě nepoučoval. Ale opět propásl správnou příležitost mlčet, jako už tolikrát v minulosti.“

A proč se válečníkovi z Olomouce nelíbí, že by měl hrát při nástupu do klece druhé housle? „Modrý roh mi přidělil Oktagon už v Zápase století. Já měl tehdy přitom sérii asi jedenácti výher, poslední suverénní vítězství jsem si připsal v souboji s UFC veteránem. Attila Végh měl tehdy za sebou nepěknou prohru. Žebříčkově jsem byl ve světě 46., Attila 73. Tenkrát se vlastně taky ‚ohýbaly‘ pravidla, ale já souhlasil. Proč? Z respektu k Attilovi. Ten ale k Pirátovi fakt nemám.“

Vémola také odmítá vnímat Krštofiče jako hlavního muže divize (je držitelem prozatímního titulu střední váhy Oktagonu). „Není to opravdový šampion. A to musí být jasný každýmu, kdo viděl jeho poslední zápasy. A hlavně, on prostě není v Praze doma. Já ano. Co se týká světového žebříčku, jsem 53., on není ani v první stovce,“ vysvětluje dál Vémola.

Zklamaný je i z přístupu organizace. „A vůbec se mi nelíbí, že mě Oktagon postavil před hotovou věc a oznámil mi to ve studiu jako všem ostatním. Ano, platí, že funguju na podání ruky, jako je to i se zápasem s Marpem, k němuž ještě neexistuje smlouva. Ale rozhodně nepodepisuju bianco šeky,“ zdůrazňuje. „Takže říkám jasně, když Pirát bude hlavní hvězdou turnaje, tak s ním v prosinci v Praze nezápasím. Můžu ho pak zmlátit klidně u něj na Slovensku, tam budu v roli hosta bez problémů.“

Vémola byl v podobné situaci nejen v bitvě s Véghem, ale také v duelu s Petrem „Píno“ Ondrušem, který uspořádala ještě organizace XFN. „Nemám chuť pořád někomu něco dokazovat. Jestli mě Oktagon nevnímá jako jedničku, dobře. Ať tedy hledají pro Piráta jiného soupeře, mě už tenhle přístup unavuje,“ dodává Vémola.

Více k celé situaci hodlá český Terminátor říct v dnešním živém vysílání od 17.00 na svém Instagramu.