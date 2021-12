Vémola znovu otcem! Narodil se nový král, slaví. Syn dostal slavné jméno

Neštěstí ve hře… Okřídlené rčení platí i v zápasení. Karlos Vémola jako bojovník neprožívá šťastné období, zraněná ruka mu brání v tréninku a vlastně ani neví kdy a jestli se do boje bude moci vrátit. Na to dnes ale rozhodně nemyslí, stal se totiž znovu otcem. A to syna Rockyho.

Vše tak proběhlo zcela podle plánu. Už když se populární bojovník dozvěděl, že bude znovu tátou, tvrdil, že tentokrát se určitě narodí syn, neb se na tom domluvili s partnerkou Lelou Ceterovou . Ta totiž chtěla jako první dítě dceru a 18. prosince 2018 se narodila Lili. Vémola pak říkal, že další dítě bude na jeho přání kluk. I když v nedávných dnech přiznával, že nezáleží na tom, jestli se narodí kluk či holčička, hlavně ať je dítě zdravé, nakonec skutečně došlo na jeho předpověď.

„Mně sliby vychází vždycky na sto procent,“ směje se Terminátor. „Napřed jsem Lele slíbil holku, a teď jsem si slíbil kluka. Zatím to vychází.“

Šestatřicetiletý bijec se stal otcem už počtvrté. Z předešlého vztahu v Londýně má dceru Sky a syna Karlose juniora. S partnerkou Lelou má dceru Lili a teď syna Rockyho.

„Co říkám na to, že jsem otcem po tolikáté? Vzhledem k tomu, že jsem tak v půlce, říkám si, jak já to všechno stihnu, výhledem k tomu, že už jsem starej pardál. Ale co já… Co teprve Lela. Aby to ještě stihla,“ vtipkuje šťastný otec.

Porod se ale neobešel bez komplikací. Dvojice se totiž nedávno nakazila opět COVIDEM-19. Díky očkování ale měli velice slabé příznaky, oproti tomu, kdy se nakazili poprvé v srpnu 2020. Večerní teploty a únava se vysvětlily až na předporodním vyšetření. Tam se ukázalo, že je maminka covid pozitivní a později se to potvrdilo i u bojovníka.

Obsáhlý rozhovor s Karlosem Vémolou najdete zanedlouho na iSport.cz