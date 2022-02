Fight Cast One: Hokejista, pak MMA bijec. Brož hovoří i o temných časech

Už v patnácti se jako hokejový brankář dostal do nároďáku. Mluvilo se o něm jako o horkém kandidátovi pro cestu do NHL. Pak ale přišlo zranění, které vše změnilo. V současnosti je Miroslav Brož úspěšným MMA bojovníkem, který se představil i v KSW a nedávno přestoupil z Oktagonu do RFA. Je silně věřící, protestant. V pořadu Fight Cast One ale promluvil o dobách, kdy zrovna nežil podle desatera. „Přišli jsme z jedné akce. Ráno jsem se probudil a samozřejmě deprese hrozná, úzkosti…“ zavzpomínal bojovník.

Na scéně bojových sportů je stále známější personou. Nejen proto, že předvádí atraktivní zápasy, díky čemuž se probojoval i do polské KSW. Nedávno jméno Miroslava Brože rezonovalo i kvůli tomu, že ohlásil přestup z hlavní tuzemské organizace Oktagon MMA do nově vzniklé ligy RFA. O tom, jak probíhala jednání ohledně této změny se rozpovídal třiatřicetiletý bojovník v pořadu Fight Cast One.

„Trvalo to dost dlouho, měl jsem s Borisem Marhanským (promotér RFA) asi šest sedm schůzek,“ prozradil Brož. „Pro mě byla nejdůležitější finanční stránka. Dostal jsem od RFA hodně dobrou nabídku, ale hned jsem to nepodepsal, šel jsem za Ondrou Novotným (promotér Oktagonu). Řekl jsem mu, jaké jsem dostal podmínky a že jsem byl v Oktagonu spokojený. Ondra ale řekl, že mi takové peníze dát nemůže.“

O konkrétní částce Brož samozřejmě mluvit nemůže, ale přiblížil alespoň rozdíl. „Pokud mi někdo nabídne skoro třikrát tolik než Oktagon, musím na to prostě reagovat, to se na mě nemůže nikdo zlobit.“

Oktagon dal prý Brožovi později ještě jednu nabídku, která byla hodně lákavá. „Ale já už dal své slovo RFA.“

Ač v současnosti válčí třiatřicetiletý Čech v kleci, byly doby, kdy měl bojové sporty zakázané. Věnoval se totiž hokeji a patřil mezi nejlepší tuzemské brankáře.

„Už když jsem hrál hokej, chtěl jsem strašně dělat bojové sporty. Trénoval mě Vláďa Růžička a on věděl, jaký jsem magor,“ vyprávěl Brož s úsměvem. „Už v patnácti letech jsem začal dělat s jedním známým karate. Růža se to dozvěděl a normálně jsem měl ve smlouvě, že nesmím dělat bojové sporty pod pokutou snad 750 tisíc.“

I na ledě se ale párkrát pustil do boje. „Natrhl jsem frajerovi v zápase slezinu. Hokejkou jsem ho píchl do břicha…“ zavzpomínal například Brož.

Mluvilo se o něm často jako o adeptovi na draft do NHL, všechno ale přerušilo zranění třísel, kvůli kterému byl rok mimo hru. To mu znemožnilo navázat v hokeji na parádně rozjetou dráhu, a tak od sportu svého mládí odešel.

„Vlak mi ujel… Když jsem skončil, hokej jsem nenáviděl. Dva roky jsem ho nemohl vidět ani v televizi,“ přiznává bojovník. „Pak přišlo to, že jsem se začal bavit, hodně pít, rvát se. K tomu samozřejmě patřily nějaké práce, když třeba někdo dlužil peníze a tak.“

V současnosti je ale Brož velikým věřícím. Dokonce má ve smlouvě, že jako protestant do zápasů nenastoupí v sobotu před západem slunce, jak mu víra velí, v sobotu se totiž podle bible nemá pracovat. A den je od západu do západu slunce.

Než se však dal na zcela vyrovnanou cestu, ve které mu víra pomáhá, prošel si mnoha krušnými okamžiky. „Přišli jsme například z jedné akce. Ráno jsem se probudil a samozřejmě deprese hrozná, úzkosti… Mám od mala úzkostné stavy, chytlo mě to od dvanácti let, když se naši rozváděli a máma odjela do Ameriky,“ přiznal také Brož. „Tehdy jsem se probudil po párty, volám kamarádům a říkám: Tak co včera? To bylo super… A oni: ‚No moc ne, tys tam někoho zase napadl.‘ Nejlepší kamarádi mě nechtěli pouštět do klubů, protože věděli, že bude problém.“

O tom, díky čemu teď žije správně, nepochybuje. „Jenom díky Bohu jsem se z toho dostal. Byl jsem kousek od toho, abych skončil zavřený. Jednoho dne jsem se ale probudil, zase rozmlácené ruce. Řekl jsem si, že to takhle nejde a ze dne na den jsem přestal pít, vše jsem ukončil. Teď už nějakých osm let skoro nepiju, nanejvýš jednou za půl roku si dám skleničku. Úplně jsem se změnil.“

V současnosti je se svým životem Brož spokojený, zápasení ho baví, navíc je i zpátky u hokeje, trénuje totiž malé brankáře.