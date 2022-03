Végh odhaluje život po výhře nad Vémolou. Jak moc byla blízko odveta?

Na Slovensku je jednou z předních osobností nejen mezi sportovci, ale celebritami celkově. I proto byl Attila Végh pozván do pořadu Let's Dance, kde bude předvádět taneční kreace. Publikum si prostě bojovníka oblíbilo. Veliký úspěch proto zaznamenal i film Attila. Brzy poběží i nový seriál o populárním bijci s názvem Attila Végh – Splněný sen. Připomene se v něm celoživotní příběh bývalého šampiona Bellatoru až po současnost.

Diváci ale budou moci nahlédnout i do Véghova života poté, co v Zápase století porazil českého Terminátora Karlose Vémolu. Natáčelo se přitom i v Las Vegas, kde v UFC bojoval Véghův svěřenec Lajoš Klein. Seriál tak zachycuje nejen cestu úspěšného bojovníka, ale i trenéra.

V nedávné době se „Pumukli“ navíc znovu vrátil do kolbiště, když v boxerském zápase na body porazil českého bojovníka a nového šampiona Oktagonu Patrika Kincla. Diváci tak uvidí i záběry ze zákulisí turnaje Fight Night Challenge, kde Véghovo vítězství ohlašoval sám Vémola.

V jednom z dílů promluví i šampion UFC a příští soupeř Jiřího Procházky Brazilec Glover Teixeira.

„O seriálu jsme uvažovali už v době, kdy vznikal film. A když jsme pak viděli, jaký úspěch film zaznamenal, rozhodli jsme se s Petrem (Větrovským), že ho natočíme. Je tam spoustu nových záběrů a to nejen z minulosti, ale také ze současnosti,“ prozrazuje Végh. „Dozvíte se, jak je to ve skutečnosti se Zápasem stoletím 2 a jak moc byla odveta blízko. Můžete také nahlédnout do mé role trenéra a do dalších oblastí mého života, o kterých jste toho nemohli moc vědět. Já se na to těším a je mi velkou ctí, že vám budu moc ukázat můj život v seriálu.“

Jedná se na tuzemské scéně o zcela unikátní projekt, o žádném českém nebo slovenském sportovci ještě podobný seriál nevznikl. Attila Végh – Splněný sen má celkem osm dílů a bude ho vysílat O2 TV a TV JOJ od dubna 2022. Ve středu od 19.00 bude mít premiéru první trailer.

„Seriál je výsledkem naší čtyřleté společné práce, ukáže obsáhlejší příběh než film a také Attilu Végha, který dále pokračuje v kariéře,“ říká o projektu producent a režisér Petr Větrovský. „Je to nový produkt, kdy po seriálu přichází film. A já jsem sám zvědavý na reakce diváků. Seriál jsme dávali dohromady přesně rok a byla to pro nás zase zábavná spolupráce. Myslím, že to bude na výsledku znát.“