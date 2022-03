RFA poprvé: Česko-slovenský souboj kamarádů a návrat Brichty s Růžičkou

Teď se rozhodne! Nová organizace bojových sportů Real Fight Arena dokázala vzbudit už ohlášením nástupu na tuzemskou scénu veliký rozruch. A to i díky tomu, že hned od začátku se netajila plánem dotáhnout a později předběhnout největší českou značku v oboru, Oktagon MMA. Navíc do vzniklé stáje přestoupilo hned několik zápasníků, kteří předtím bojovali pod žlutočerným logem. Nicméně první turnaj RFA se odehraje až dnes. Místem konání bude A4 studio v Bratislavě a v kleci se představí populární bojovníci jako Leo Brichta, Tadeáš Růžička, Michal Reissinger nebo slovenský obr Tomáš Možný.

Menší akce na rozehřátí. Přesně tak avizovala organizace RFA dnešní turnaj Warm Up. Už to ale určitě naznačí, jak silná může nová značka do budoucna být. Jedno je jisté, první akce nabídne zápasy několika zvučných jmen.

Prvním z nich je například Tomáš Možný, skvělý ringový bojovník, který se probil i do slavné ligy Glory Kickboxing. Na turnaji Warm Up půjde do duelu se zkušeným českým kickboxerem Michalem Reissingerem, jehož považuje za kamaráda. To mu ale prý v kolbišti náladu kazit nebude. „Vůbec mi to nevadí. V zápase si naložíme, ale zůstaneme určitě kamarády. Věřím, že to i on bere jen sportovně. Dáme si pořádně po tlamě, uděláme dobrou show,“ slibuje slovenský obr.

„Nabídku na zápas s Tomášem jsem přijal, protože je to pro mě možnost porazit fightera z top 10 Glory. Cítím se skvěle a dost si věřím. Jdu si pro výhru,“ má jasno rodák z Písku. „Diváci se můžou těšit na pořádný šmelc, kdy bude po celou dobu zápasu viset ve vzduchu KO. O tom nepochybuju.“

Na turnaji také znovu nastoupí do akce i oblíbený český ranař Tadeáš Růžička. „Strašně se těším, potřeboval jsem už do zápasu,“ přiznává čtyřiadvacetiletý „Mawar“. Jeho protivníkem bude polský válečník Oskar Siegert. „Soupeř je šikovný bojovník, zápasí po celém světě na IFMA soutěžích, na nich jsem taky vyrostl,“ říká Růžička. „Lidi co mě znají, vědí, že můžou očekávat válku od začátku do konce, jinak neboxuju.“

První turnaj RFA ale nabídne mnohem víc. „Určitě bude pro lidi tahákem Leo Brichta, David Hošek či Štěfan Vojčák,“ avizuje před prvním galavečerem promotér Boris Marhanský.

Do nové organizace přestoupilo hned několik bijců z největší tuzemské stáje Oktagon MMA. Nejvýraznější rozruch způsobila změna dresu v případě Brichty, který je jedním z nejpopulárnějších mladých bojovníků v Česku. Podle Oktagonu je ale ještě vázán smlouvou, a v případě zápasu jinde mu hrozí vysoká pokuta.

„My budeme dělat pořád to, co jsme dělali, všímat si hlavně sebe, ale určitě si nenecháme s*át na hlavu,“ reagoval na vznik nové asociace a oznámení přestupu Brichty v říjnu 2021 český šéf Oktagonu Ondřej Novotný.

„Co mám k tomu informace, tak Leův management a jeho právníci si vícekrát vyžádali tu údajnou smlouvu, o které druhá organizace tvrdí, že ji má. A ani jednomu požadavku zatím nebylo vyhověno,“ komentoval případ Marhanský. „Mám za to, že právník Lea i odepsal, že pokud do určitého termínu nepošlou onu smlouvu, tak to Leo bude brát, jako že je volný hráč. A tak se i stalo. Leo podle nás nemá s nikým jiným platný kontrakt, tím pádem mu platí smlouva u nás.“

Jak kauza dopadne, se uvidí po sobotním turnaji. Stejně tak bude jasnější, nakolik dokáže RFA tuzemskému gigantu konkurovat.