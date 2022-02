RFA útočí na Oktagon: přebralo bojovníky, dohodlo se i s Marpem

V květnu Karlos Vémola, v prosinci Ilja Škondrič. Tak zní seznam bexerských soupeřů Oty Petřiny alias Marpa pro letošní rok. S Terminátorem se střetne na půdě Oktagonu 21. května, se slovenským bijcem pod novou značkou Real Fight Arena 19. prosince. Právě tato informace byla pro fanoušky bojových sportů největším překvapením na dnešní tiskové konferenci RFA v pražském Tančícím domě.

„Ilja je na Slovensku považovaný za otce MMA. Byl rozhodně mezi prvními, co tu scénu vybudovali. Založil OFA Gym. Je to opravdu velmi kvalitní bojovník a myslíme si, že nedostával zatím tolik prostoru, jak by si zasloužil,“ vysvětluje promotér organizace RFA Boris Marhanský. „Proto jsme se rozhodli mu dát nabídku, zda by do takového zápasu šel. Má rok na přípravu. No a Marpo je v Česku velmi známý, bude mít teď těžký zápas s Vémolou. Měl souboj s Rytmusem, kterého porazil. A tak jsme si řekli, že udělat zase československý zápas může být pro lidi zajímavé.“

Ač RFA nazývá souboj Skondřič vs. Marpo jako „money fight“, na jaké peníze si bojovníci přijdou, samozřejmě prozradit nechce. „Máme zakázáno částky zmiňovat, ale půjde opravdu o velké peníze. Myslím, že oba bojovníci budou spokojení s tím, co za to dostanou,“ komentuje šéf organizace.

FIGHT CARD prvního turnaje v GALERII:

Mimochodem gym OFA, jehož je Škondrič šéfem se v poslední době výrazně změnil. V prostorách, kde se dříve natáčela reality show Oktagon Výzva, jsou nyní všude loga RFA. Proč taková změna?

„Ilja bude určitě dál spolupracovat i s Oktagonem, má tam zápasníky. My jsme mu ale dali nějakou nabídku, abychom jeho gym podpořili a on s tím souhlasil,“ říká promotér. „Koupili jsme si reklamní prostor a podpořili tím jeho gym, vidím to jako začátek spolupráce, na kterou se těšíme.“

První akcí, kterou letos RFA uspořádá, bude menší turnaj 12. března na Slovensku pod názvem Real Fight – Warm Up. Už na tomto galavečeru ale vystoupí hned několik silných jmen. Například čeští ranaři Leo Brichta a David Hošek, nebo slovenská hvězda ringu Tomáš Možný (seznam všech duelů turnaje viz grafika RFA).

Jak Brichta, tak Hošek doposud nastupovali pod žlutočerným logem Oktagonu.

Zajímavou posilou z Ruska bude Roman Muchamedšin, poslední z přemožitelů šampiona Oktagonu Davida Kozmy. Růžový panter s ním prohrál na submisi (Rear-Naked choke) v prosinci 2019 v Rusku. „Chceme mít opravdu ve všech váhových kategoriích postupně co nejlepší bojovníky. Chceme, aby se naši zápasníci postupně střetávali s těmi nejlepšími, aby měli možnost stoupat ve světových žebříčcích,“ vysvětluje Marhanský. „Tento ruský bojovník je velmi zajímavý právě tím, že byl posledním přemožitelem krále Česko-Slovenska ve veltrové váze. A my chceme mít opravdu ty nejkvalitnější možná jména. Třeba to bude jednou výzva i pro Davida Kozmu, aby šel k nám,“ usmívá se promotér.

RFA také na tiskové konferenci poprvé prezentovala svou hymnu, kterou produkoval DJ Grimaso a hlavním interpretem je rapper Kali.

Organizace navíc představila i nadaci, do které bude přispívat z výnosů z každého turnaje. Peníze z nadace půjdou na různé charitativní projekty, ať už ve prospěch seniorů, onkologicky nemocných nebo zvířat.

RFA se netají tím, že se chce stát už do konce letošního roku hlavní organizací bojových sportů v Česku a na Slovensku. S ohledem na gigant, jakým je Oktagon MMA je to neskromné přání.

Akce RFA v roce 2022:

12. března – Bratislava

14. května – Bratislava

15. července – Ostrava

16. září – Brno

17. října – Košice

18. listopadu – Prievidza

19. prosince – Praha