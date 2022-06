Novotný: Chceme být F1. Procházka byl zábava, strategie tak netáhne

Na počátku června vyrazil Ondřej Novotný i se svými zápasníky do frankfurtské Festhalle. Turnaj Oktagon 33 si v Německu našel své příznivce a česko-slovenská organizace dokázala probudit zájem. Na pokladnách nezůstala jediná vstupenka.

„Jsem skoro až nadšený, což u mě bývá nevídané. Plánujeme se rozšířit i dál, ale v Německu je ještě strašná spousta práce. Je to osmdesátimilionový trh a tohle byl teprve první korálek na šňůře,“ uvedl Novotný ve vyjádření pro iSport TV. „My bychom chtěli být ta Formule 1, plus minus dvacet víkendů za rok. Čtrnáctidenní a někdy třítýdenní cyklus je přesně to, co by lidi v Evropě mohli unést. Aby to byl pořád svátek.“

Sledovanost česko-slovenské MMA scény může dál narůstat po fenomenálním úspěchu Jiřího Procházky. Samuraj z Hostěradic dokázal pobláznit největší světovou organizaci UFC, když v posledním kole obrovské řežby s Gloverem Teixeirou otočil výsledek zásluhou závěrečného škrcení. Došel si tak pro titul krále polotěžké divize.

„Byť se mnou trenéři ani Jirka nebudou souhlasit, byla to stoprocentní zábava, takže je to i stodesetiprocentní úspěch. Oslovíš daleko větší publikum, než když předvedeš dokonalý strategický výkon. Hollywoodský začátek i konec a Jirka může být jenom nadšený,“ myslí si Novotný.

Ukrývá ve svých řadách Oktagon podobnou hvězdu budoucnosti? „Máme talenty, kteří se tomu mohou přiblížit nebo toho dosáhnout. Před čtyřma rokama bychom určitě neřekli, že Jura bude takhle rychle šampion,“ má jasno hlavní promotér nejpopulárnější tuzemské MMA organizace.

Kompletní rozhovor s Ondřejem Novotným: