Fight Cast: Procházka o vábení strany zla a trestu za výsměch v boji

Česko ho oslavuje jako svého sportovního hrdinu, vždyť Jiří Procházka dokázal, co nikdo před ním. Přesto není český samuraj se zápasem s Gloverem Teixeirou spokojený. Ve Fight Castu One prozradil dopodrobna proč. „Slyšel jsem, jak to prasklo a říkal jsem si ‚Do pr*ele, to jsem neměl dělat. Já věděl, že jsem to neměl dělat,‘“ rozpovídal se například o tom, co následovalo, když zkušeného Brazilce provokoval. Promluvil ale také o tom, co vnímá jako nebezpečí úspěchů v UFC.

Byl to ohromný moment! Jiří Procházka 28 vteřin před koncem titulové bitvy uškrtil dosavadního šampiona Glovera Teixeiru a stal se na turnaji UFC 275 novým králem polotěžké divize. Po připnutí opasku a krátkém rozhovoru odešel do šatny na ošetření a tam do úplného ticha řekl: „Dal bych si brokolicovou polévku, ale s hodně krutonama.“ Proč? O tom promluvil v novém dílu Fight Castu One.

„Místo toho, abych udělal pořádně zápas, jsem myslel na brokolicovou polévku,“ zavtipkoval český samuraj a opět připomněl, že je se svým výkonem ve dramatické bitvě nespokojený. „Chtěl jsem to vést v úplně jiném rozpoložení, to se úplně nepovedlo.“

Řeč byla také o zranění na levé ruce, se kterým do souboje Procházka šel. Nehodlá ale tvrdit, že ho to jakkoliv limitovalo. „V zápase vypínám senzory na to, jestli mám namoženu šlachu, nebo trochu přetížený svaly. To už vůbec nehraje roli.“

Bojovník z Hostěradic také přiznal, že se mu nevyplatilo zkušeného Brazilce během duelu provokovat.

„Schválně jsem se Gloverovi vysmíval, smál jsem se mu, abych mu ukázal, že nemá žádný rány, a v tu chvíli mi tam přilítnul ten loket, který mi udělal ten šlic na obočí. Kterým mi roztrhl celé obočí. A cítil jsem, jak to prošlo i skrz kůži, svaly, až do té kosti jak to narazilo,“ popsal Procházka ve Fight Castu, který se natáčel krátce po jeho příletu do Česka.

„Slyšel jsem, jak to prasklo a říkal si ‚Do pr*ele, to jsem neměl dělat. Já věděl, že jsem to neměl dělat. Teď jsi se mu smál, kámo, a dostal jsi bombu, která tě otevřela. Zrovna skončilo kolo, jenom jsem se podíval na zem, jak se vylila ta krev a říkám, no ty vole, tak to je super. Doufám, že to neukončej.‘“

V rozhovoru došlo i na téma pohledu soupeři do očí během boje. Mnozí zápasníci se očnímu kontaktu v souboji vyhýbají, Procházka ne. „Z očí se dá fakt hodně vyčíst. A dá se s touto informací nějak manipulovat,“ uvedl Procházka.

A co viděl v očích Teixeiry? „Postupem zápasu se to měnilo. Buď to bylo tak, že si věřil, nebo z něj šlo cítit, že už ztrácel fyzický fond. A bylo z něj znát, že ať už se stane cokoliv, tak se to bude snažit vždycky otočit. Bude se snažit prostě jet až do konce.“

Procházka často vypráví, že jej bojové sporty přivedly na správnou stranu, stranu dobra. V obsáhlém rozhovoru ale promluvil o tom, že je stranou zla nejvíc „váben“ vlastně v poslední době. „Od prvního zápasu v UFC to tak nějak začalo a trvá to doteďka. Je to práce s egem. S tím, co člověk ke svému egu připoutá. Co vše připoutá ke své identitě. A teď je ten čas, kdy se přesně tyto věci dějí. Je třeba zůstat při zemi a furt se udržovat především mentálně,“ prozradil devětadvacetiletý bojovník.