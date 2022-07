Proměna GCF: noví majitelé, promotér youtuber. Frajeřina, hlásí Vlaďa Videos

Chystám bombu! Přesně to řekl Vladimír Kadlec alias youtuber Vlaďa Videos v lednu v rozhovoru pro deník Sport . Tehdy ještě nemohl prozradit víc. Teď už může. Stal se nově promotérem nejtradičnější MMA organizace v Česku, kterou je Gladiator Championship Fighting. Tato značka ustála i nově vzniklou konkurenci v podobě obřího Oktagonu nebo již zaniklé XFN. Nikdy se jí však nedostávalo takového ohlasu. To se však má brzy změnit. „Být nejlepší promotér, co tu byl a udělat z GCF jednu z nejlepších organizací v Česku,“ pojmenovává odhodlaně Kadlec své cíle.

Značka GCF byla dlouhé roky spojena se jménem Michala Hamršmída. Ten však z organizace úplně nezmizí a bude pomáhat v jejím dalším budování. Nicméně novými vlastníky se stávají Radovan Hypš, úspěšný podnikatel v online prostředí, Matěj Kretík, člen manažerského týmu Jiřího Procházky, Josef Koukolíček a právě jeden nejpopulárnějších tuzemských influencerů, youtuber Vladimír Kadlec, který bude hlavní tváří GCF.

Jak dlouho jste zvažoval, že se stanete promotérem?

„No zvažoval, prostě to z ničeho nic přišlo. Nikdy by mě to ani nenapadlo, jenže během toho, co jsem byl v Oktagonu, a viděl, co všechno obnáší být promotérem, a co z té profese vyzařuje, mě to naprosto uchvátilo. Je to vážně frajeřina a to málokdo ví, lidi většinou vidí promotéry tak nějak v pozadí, jenže tohle chci teď změnit. Myšlenka, že jsem jeden z nejmladších promotérů profi organizací, mi dává vítr do plachet a hlavně náboj ukázat, že to může být i zábava.“

Co to tedy pro vás vlastně znamená?

„Nová životní etapa. Nová stanice, nové cíle, nový životní náboj.

Máte stanovený nějaký osobní cíl?

„Být nejlepší promotér, co tu byl a udělat z GCF jednu z nejlepších organizací v Česku. Hlavní motor toho cíle jsou ale bojovníci, kterým chci pomoct do jejich vysněné organizace.“

Čím si vás bojové sporty tak získaly?

„Respektem a pokorou, co v nich převládá. Když jsem se do toho jednu dobu opravdu opřel, pochopil jsem, o čem to celé je. V ten moment mi došlo, že chci být MMA a celé komunity nedílnou součásti.“

A jak to vypadá s vaším zápasem? Měl jste nastoupit v souboji youtuberů, ze kterého nakonec soupeř odstoupil.

„Tato otázka mě až pronásleduje. (směje se) Určitě ne teď. Rád si zajdu na trénink, bouchnu do pytle nebo zalapuju s trenérem, ale na zápas není ta správná motivace a hlavně čas. Rozhodně jednou bude, jen ne teď. Důležité je nyní zvládnout chod organizace, první turnaj, servis pro zápasníky a hlavně se v tom cítit dobře. Samozřejmě, když bude opravdu obří turnaj, kdo ví, možná se tam objevím, teď ne.“



Není organizací bojových sportů v Česku už moc?

„Poslední dobou mi přijde, že každý týden vznikne aspoň jedna, ale je otázkou času, kdo zůstane. Myslím si, že máme výhodu tím, že GCF má jméno, každý ji zná a má na ni hezké vzpomínky. Chceme pokračovat v odkazu, vylepšit to a hlavně dělat skvělou show. Myslím si, že my jsme speciální a proto budeme vyčnívat.“

A co vaše cesta youtubera respektive influencera, mění se tím nějak?

„Vůbec! Ba naopak. Začíná mi další YouTube etapa, bylo potřeba to inovovat a posunout se. Chci točit, jak buduji organizaci, co to obnáší, ale hlavně jak vypadá zákulisí. Věřím, že moje fanoušky a celkově příznivce bojových sportů tento kontent z pohledu spolumajitele a promotéra může zajímat. Takže jsem spíš promotér/youtuber. Nálepku youtubera si asi nikdy nesundám. A ani mi to nevadí. Jednou jsem se jím stal, tak jím budu. Není za co se stydět. A hlavně, už nejsem jen youtuber, jsem už i promotér.“