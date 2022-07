Český Terminátor: Nový Vémola tady dávno je. S kým si dám poslední zápas

Jako první vstoupil před dvanácti lety do klece UFC s českou vlajkou. Karlos Vémola tak dokáže o to víc ocenit úspěch, který se podařil v nejslavnější lize světa novému šampionovi Jiřímu Procházkovi. Český Terminátor má pro mladšího krajana jen slova uznání. „Je teď tím největším tahákem česko-slovenského MMA,“ říká čerstvě sedmatřicetiletý bijec. Už 23. července znovu vstoupí do kolbiště na akci Oktagon 34 na pražské Štvanici.

Pořád v zápřahu. Na konci května porazil TKO Marpa v boxu, začátkem června deklasoval už v prvním kole polského MMA rivala Michala Pasternaka a za dva týdny nastoupí do klece proti Aleksandaru Iličovi. Karlos Vémola se zkrátka drží svého hesla: Není čas ztrácet čas.

Ještě doznívá nadšení z toho, že se Jiří Procházka stal prvním českým UFC šampionem. Co na to říkáte jakožto první Čech, který se v této organizaci představil?

„Je to zatím největší událost, jaká se v česko-slovenském MMA stala. Pořád opakuju, že to přirovnávám k hokejovému Naganu. Jirka prostě představil české MMA celému světu. Je to ta nejlepší reklama, kterou jsme vůbec mohli mít. Myslím si, že všichni, kteří se točí kolem MMA, by mu za to měli být vděční.“

Takže si nestěžujete, že vás svým úspěchem zastínil?

„Určitě ne. Jeho úspěch bude pomáhat nám všem. Conor McGregor (nejslavnější MMA bojovník) taky nikoho nezastínil. Zvýraznil sebe, ale i MMA jako takový. Jirka nám naopak jenom pomůže. To by měli všichni kluci vnímat jako obrovskou pomoc. Najednou si nás začnou víc všímat. Možná sem bude UFC jezdit častěji, to znamená víc českých lidí na kartě a tak dále. A všichni víme, co za úspěchem Jirky stojí. Krom toho, že se takový bojovník narodí jednou za sto let, hraje roli, že tomu obětoval úplně všechno. Tolik dřiny a práce, co tomu obětuje on, jsem tomu neobětoval ani já, ani nikdo jinej v republice...“

Procházka vs. Teixeira: Historický okamžik - vyhlášení českého šampiona Video se připravuje ...

Povídejte.

„Já mám třeba čtyři děti, lvy a život kolem. Jirka je schopný se na čtrnáct dní zavřít a v kuse trénovat. Dokáže na dva měsíce odjet někam na kemp a soustředí se jenom na zápas. Boj je pro něj smyslem života. Obětoval tomu všechno a taky za to sklidil ovoce. Takže to není o tom, že by někoho zastiňoval, naopak nám otevírá další dveře a další skvělé možnosti.“

Jste známý tím, že se umíte skvěle odpromovat, být zajímavý pro lidi. Jak v tomto směru hodnotíte Procházku? Přece jen je v UFC docela vidět.

„Rozhodně. Je to proměna ze samuraje, zvládá i mediální povinnosti. A teď se ukáže jeho opravdová síla šampiona, jak to bude schopen zvládnout. Neustálá focení, rozhovory, konference, sponzorské záležitosti… Samozřejmě, že to už dělal, ale rozhodně ne v takové míře, v jaké se to na něj sesype teď. Vždy říkám, že to není jenom o ringu, ale i o tom, jak šampion dovede zvládat i věci mimo ring. Muhammad Ali asi nebyl nejlepší boxer na světě, ale byl to ten nejlepší šampion, největší šampion lidu. McGregor taky není tím nejlepším zápasníkem, co po planetě kdy chodil, ale udělal toho pro MMA nejvíc. Takže tohle bude další velká zkouška pro Jirku, jak tyto povinnosti zvládne.“

A jak to tipujete?

„Myslím, že si s tím poradí, když už došel takhle daleko. Podle mě by z něj mohl být český Jon Jones (legendární bývalý šampion UFC).“

Jistou dobu jste si sám hodně přál vrátit se do UFC, pak přišla prohra s Attilou Véghem. Je pro vás téma comebacku do nejslavnější ligy už uzavřené?

„Uzavřená kapitola to nikdy nebude. Nikdy neříkej nikdy. Ale teď jsem součástí něčeho, v čem vidím obrovský smysl a potenciál. To, že byl Oktagon dlouhodobě největší česko-slovenská MMA organizace, jsme vnímali všichni. Tak to bylo. Ale teď Oktagon míří k tomu být nejlepší evropská organizace. A já jsem o tom přesvědčený. Na první dobrou vyprodali arénu v Německu. Neznám jinou organizaci, ani KSW nebo Bellator, která by udělala na první dobrou v cizí zemi takhle dobré gala. A doufám, že to signalizuje další velký start. A stejně, jako se Jirka stal nejúspěšnějším zápasníkem ve světě, tak kdybychom měli druhou nejlepší světovou organizaci, byl by to zase ohromný přínos a já bych chtěl být u toho. Už se proslýchá, že po Německu může přijít Londýn, kde jsem strávil mládí.“

Ale myšlenka návratu do UFC tedy stále žije?

„Rozhodně jsem nezanevřel na UFC, ani neztratil touhu dostat se do světové špičky. Mám pořád sny, než skončím kariéru. Například bych chtěl udělat zápas s nějakým obrovským světovým jménem. No a teď už cítím, že by mi to mohl Oktagon nabídnout. Chtěl bych prostě v Evropě zápasit s hvězdou světového formátu.“

Kdyby tedy přišla nabídka od UFC, budete zvažovat dlouho?

„Bylo by v tom více aspektů. Mám plno závazků, povinností, čtyři děti a Oktagon se o mě velice dobře finančně stará. A jak víme, startovací kontrakty v UFC nejsou žádná sláva. Určitě bych si o tom taky promluvil s Ondrou (Ondřej Novotný – promotér Oktagon MMA). I přesto, že mám ve smlouvě, že pokud by mě oslovilo UFC, tak můžu odejít, neudělal bych to bez vzájemné komunikace.“

Máte před sebou zápas s bojovníkem srbského původu Aleksandarem Iličem. Hodně se o tom diskutuje, protože půjde o titulovou bitvu, i když se váš soupeř představí v Oktagonu vůbec poprvé.

„Já se tomu nedivím, akceptoval jsem to, že je to v Oktagonu normální, když se to hodí. Nejvíc se tomu divil Patrik Kincl. Ten přitom bojoval o titul šampiona střední váhy (do 84 kg) Oktagonu poté, co prohrál v sedmdesát sedmičce. Prohrál ve velterové váze a za odměnu dostal titul v osmdesát čtyřce.“

Kincl ale předtím prohrál v souboji o titul KSW, největší evropské organizace, a to není špatné.

„Ale pořád je to prohra. V UFC by se nikdy nestalo, že bojujete o titul v Bellatoru, prohrajete a dostanete titulový zápas v UFC. Takže pokud se to od začátku Oktagonu takhle hodilo… Nehledě na to, že Kincl chtěl se mnou pořád zápasit, mohl do toho skočit. Jen jsem řekl, že teď nebudu shazovat. Klidně ten duel mohl vzít on, když souboj se mnou tak chce. Pokud nechce, bude si muset počkat. Udělám si titul v devadesát trojce. Potom odshazuju a pokud ještě bude mít titul, seberu mu ho na konci roku. Ale jestli má někdo pro mě teď lepšího soupeře, ať dá vědět.“

Určitě by se vám líbil jako soupeř Attila Végh, že?

„Tohle je taky jediný důvod, proč titulový zápas v polotěžké váze dělám. Chci Attilovi chvilku mávat tím pásem před obličejem a říkat mu, že si ho může vzít, jestli chce. Attila mě sice už v devadesát trojce porazil, ale králem váhy je ten, kdo vlastní pás.“

Mimochodem ze strany vašich kritiků se taky často ozývá, že se české MMA točí dlouho jen kolem vás, že by to chtělo vašeho nástupce. Vidíte v někom toho pomyslného nového Vémolu?

„Nový Vémola tady už dávno je, a to je Jirka Procházka. Pamatuju si, když jsem před dvanácti lety zápasil v UFC, Jirka chodil na moje semináře do Olomouce. Měl to z Brna kousek. Od té doby udělal ohromnou cestu. Takže nový Vémola už tu dávno je. On je teď ten největší tahák česko-slovenského MMA.“

Máte už nyní představu, koho byste si přál za soupeře, až jednou budete ukončovat kariéru?

„Říkal jsem už asi před pěti lety, že až jednou budu končit, tak by to žezlo mohl převzít a vystřelit mě z kecek právě Jirka, tak proč ne. Ale ono se to nestane, protože věřím, že až budu odcházet, Jirka bude v UFC stále držet pás. Těch soupeřů je však víc. Chtěl bych třeba zápasit s Mariuszem Pudzianowskim (slavný polský zápasník, dříve strongman). Oktagon vs. KSW, to by bylo něco neuvěřitelného. Těch jmen by byla ale celá řada. Záleží, jestli mi to nějaký promotér umožní.“

Kdyby to šlo, rád byste pomyslné klíče od české scény předal Procházkovi?

„Přesně tak.“