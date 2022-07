Jindrová míří k milionu dolarů: Když to vyhraju, Limberský si mě vezme

Velká paráda! Martina Jindrová slaví v americké PFL další úspěch. Necelou minutu před koncem prvního kola dokázala na akci PFL 6: 2022 Regular Season knockoutovat Kazašku Zamzagul Fayzallanovovou. Tím česká bojovnice postoupila ze základní části sezony do play-off. „Neskutečně jsem si to tentokrát užila, od přípravy jsem si věřila, věděla jsem, že ji porazím,“ slaví vítězka.

Vítězství nad Kazaškou Zamzagul Fayzallanovovou opět přiblížilo Martinu Jindrovou k milionu dolarů (cca 23,7 milionů korun). Taková suma totiž čeká absolutní vítězku pyramidy americké organizace PFL. Dalším krokem za tímto balíkem peněz bude souboj s obávanou Američankou Kaylou Harrisonovou.

A jak na Jindrovou příští soupeřka působí? „Přijde mi, že je hodně arogantní, všichni kolem ní běhají, udělají vše, co ji vidí na očích nebo co si řekne. A to se mi nelíbí,“ říká Jindrová. „Na staredownu to možná vypadalo trochu jinak, ale ten byl ovlivněný našimi předchozími zápasy, obě jsme měly radost, že jsme vyhrály a postoupily, bylo to náročné pro nás obě takto krátce po zápasech. Takže proto ty úsměvy a veselá nálada, na tyhle staredowny hned po zápasech se naladit třeba i bojovně, není úplně snadné.“

Na vyhlášení výsledků přišla Jindrová v dresu Davida Limberského. Je totiž věrnou fanynkou fotbalové Plzně.

„S Limbou jsem včera už mluvila, doma něco slavili, vlastně ani nevím, zda moje vítězství, nebo něco jiného, nebo obojí dohromady. Ale mluvili jsme spolu, jsme domluvení, že když to celé vyhraju, tak si mě vezme,“ směje se bojovnice. „Byl rád, potěšilo ho to, chtěl také to video, které si pak dával na Instagram, takže si myslím, že se to povedlo.“