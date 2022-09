Youtuber-promotér: Naši bijci otřesou českou scénou. Ať Vémola vrátí pás

Osvojujete si roli promotéra. Jaké to je, a jak tento čas před turnajem prožíváte?

„No, upřímně, jsem celkem dost ve stresu. Asi už chápu, proč někteří promotéři vypadaj jak strhaný koně. Čekal jsem to fakt možná o něco lehčí. Ale asi je to takhle před turnajem vždycky honička. Ani jsem neměl za tu dobu čas si sednout a nějak pochopit, co se děje.“

Říkáte, že někteří promotéři vypadají jako strhaní koně. Koho máte na mysli?

„To si asi každý domyslí. (směje se) Ale někdy, když jsem třeba jednal s Ondřejem Novotným (promotér Oktagonu), tak přišel na schůzku úplně zničenej. V tu chvíli jsem si říkal, to přece nemůže být tak těžký, když tam má na všechno lidi. Ale i když máte na všechno lidi, stejně toho furt musíte koordinovat hodně. Je to fakt těžká práce.“

Zní to tak, že kdybyste to býval byl věděl, tak byste do toho nešel…

„Ne, vůbec, neměnil bych. Pro mě je to teď jen něco nového. I to mluvení před kamerou, co se týče medailonků a rozhovorů. Otevřel jsem zkrátka úplně nové dveře. Ale jinak je to pro mě splněný sen. Jen je to zkrátka můj první turnaj, všechno proto prožívám intenzivněji a moc nenaspím. Věřím, že další akce bude minimálně třeba o pár procent, co se týče stresu, menší. Nicméně nestěžuju si.“

A jak to jde se zápasníky?

„S nima je komunikace v pořádku. Čekal jsem to daleko horší, ale měli jsme i na kartě pár duelů, které se musely zrušit, nebo se musel změnit soupeř. Kluci si furt lámou ruce a nohy. A stala se nám i taková bizarní věc. Jeden zápasník jel na dovolenou, a když skočil do moře, asi dopadl přímo na medúzu. A nemůže se zúčastnit turnaje, protože je na ruce požehaný medúzou.“

Můžete přiblížit, čeho všeho se ještě týká vaše práce?

„Jezdím za zápasníky do gymů, komunikuju s trenéry. Řeším i ta zranění a náhradní varianty, s čímž mi ale pomáhá Matěj Kretík (spolumajitel). Dokonce i Josef Koukolíček (spolumajitel) se do toho zapojuje a hlavně nám s tím pomáhá Michal Hamršmíd (bývalý promotér GCF).“

Když říkáte, že jednáte s trenéry a zápasníky, přijali vás? Nebo jste vnímal nějaký despekt s ohledem na to, že jste youtuber?

„No, myslel jsem si, že mě nebudou brát vážně. Šel jsem s tím do toho, abych pak nebyl překvapenej. Ale nestalo se. Nejvíc mě asi potěšil Pepa ‚Gorila‘ Král, protože, když jsem za ním přišel, byl hned ohromě přívětivej. A celkově byli vlastně všichni hrozně rádi, že to děláme. Asi to hodně spočívá i v tom, že milujou GCF jako značku.“

A jak tuhle vaši novou roli přijali fanouškové na sociálních sítích?

„Vlastně skvěle. Povídal mi i jeden kamarád, který mi vždy říká názor z pohledu diváka, že ho to nejprve dost překvapilo, ale ve výsledku tím, že jsem o bojových sportech mluvil dlouhodobě a spolupracoval jsem i s Oktagonem, že to nepřišlo jen tak. Nebylo to zkrátka jako bych najednou začal dělat třeba dostihy.“

Takže žádné negativní reakce?

„Vůbec.“

Ve vašem prvním promo-videu jste vyzval Karlose Vémolu, aby vrátil pás šampiona GCF. Ještě opasek požadujete?

„To pořád platí, stále na něj čekám. Samozřejmě, že je nereálné vzít zápasníkovi opasek, je v tom pochopitelně i satira. Ale přesto opět vyzývám Karlose Vémolu, aby opasek vrátil!“

V rozhovoru pro iSport Vémola řekl, že opasek věnoval kamarádovi. A že vaši nadsázku chápe, ale neví, proč jste mu dopředu neřekl, že ho hodláte zmiňovat v promu.

„Rozhovor jsem viděl. Říkal tam, že jsme se mohli domluvit na nějakých penězích. Ale Karlos je moc drahej, tak jsem se rozhodl, že mu volat ani nebudu.“ (směj se)

Kdybyste měl z pozice promotéra pozvat diváky na sobotní akci, co byste jim vzkázal?

„Ať se jdou určitě podívat, protože jsou tam kluci, kteří v budoucnu otřesou českou MMA scénou. A vidět je na jejich začátku kariéry je samo o sobě hodně vzrušující. Taky se rozhodně přijďte podívat na elektrizující atmosféru organizace, která tady byla jako jedna z prvních.“

Co bude na GCF nejvíc jiné, nové?

„Myslím si, že celkově právě atmosféra. Musím říct, že jsem vybral skvělého moderátora večera i reportérku pro videa ze zákulisí.“

Můžete říct jména?

„Klidně. Hlavním moderátorem bude Petr Jirák, streamer z Twitche, pořádal hodně turnajů League of Legends (LOL). A reportérkou bude Sára Klimešová, moderátorka Hitrádia Faktor. Já budu dělat pozápasové rozhovory s bojovníky. Všichni jsme influenceři, a v tom je to kouzelný.“

Dobře.

„A na závěr bych chtěl jen vzkázat: Karlosi, čekám na ten pás!“