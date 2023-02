SESTŘIH: KSW poprvé v Česku, rachot v hale! Humburger slavil s vojáky

Program a výsledky: KSW 79

120.2 kg | Philip De Fries (Velká Brit.) - Todd Duffee (USA) | Vítěz: De Fries (TKO - ground and pound v 1. kole)

83.9 kg | Dominik Humburger (ČR) - Jorge Luiz Bueno Jr. (Braz.) | Vítěz: Humburger (na body - jednomyslně)

120.2 kg | Arkadiusz Wrzosek (Pol.) - Tomáš Možný (Sloven.) | Vítěz: Wrzosek (na body - jednomyslně)

120.2 kg | Daniel Omielańczuk (Pol.) - Michał Kita (Pol.) | Vítěz: Kita (TKO - ground and pound ve 3. kole)

77.1 kg | Brian Hooi (Niz.) - Jivko Stoimenov (Bul.) | Vítěz: Hooi (TKO - ground and pound v 1. kole)

83.9 kg | Andreas Gustafsson (Švéd.) - David Hošek (ČR) | Vítěz: Gustafsson (TKO - ground and pound v 1. kole)

68.5 kg | Ramzan Jembiev (Fran.) - Murilo Delfino (Braz.) | Vítěz: Jembiev (KO - headkick v 1. kole)

59.0 kg | Natalia Baczyńska (Pol.) - Petra Částková (ČR) | Vítězka: Baczyńska (na body - jednomyslně)

83.9 kg | Frederico Komuenha (ČR) - Matyas Viszlay (Sloven.) | Vítěz: Viszlay (na body - jednomyslně)