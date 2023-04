Šéf RFA: Pyramida s nebezpečnými favority, svou roli sehraje i štěstěna

V čem bude unikátní turnaj RFA 9 v Prievidzi?

„Tato naše akce bude opravdu úplně jiná, než byly všechny ostatní. Pyramida o třicet tisíc eur (přes 700 tisíc korun) se skutečně odehraje během jediného večera. Účastníci si budou navíc losovat soupeře v den turnaje. Proto jsou přípravy na akci mnohem složitější. Jak pro zápasníky, tak s ohledem na produkci. Budeme tam mít víc doktorů, fyzioterapeutů a tak dál. Určitě to bude jiné i pro zápasníky, protože do poslední chvíle nebudou vědět, s kým půjdou do klece. Jejich taktika proto musí být úplně jiná.“

Odpadá možnost připravit se na konkrétního soupeře.

„Přesně tak, a je třeba správně rozložit sily.“

Pyramida v jeden den také znamená, že nepůjde pouze o schopnosti zápasníků, ale hodně i o štěstí. Jeden může první duel vyhrát rychlým knockoutem, druhý si připíše náročné vítězství na body. Do společného střetu tak půjdou v jiném rozpoložení.

„Ano. Chtěli jsme se trošku vrátit do starých časů, jako tomu třeba bylo na UFC 1. Takže tato pyramida bude určitě i trochu víc o štěstí. Ale bojovníci o tom vědí dlouho a podle toho se i připravují. Nicméně štěstí může hrát velkou roli. Někdo se třeba zraní v semifinále, a v tu chvíli tam naskočí někdo z náhradní pyramidy. Uvidíme, jak to dopadne.“

Koho považujete jako favorita?

„Donedávna to byl Ukrajinec Alexander Butenko (52:17), ale když se dostal do pyramidy i Brazilec Ronys Torres (40:7), tak už je to napínavější. Nikdo neví, kdy se právě oni dva střetnou. Ale určitě jsou největšími adepty na výhru. Jsou tam i kluci z Česka a Slovenska, jimž může pomoci štěstěna.“

Lze tedy říct, že kdyby někdo z tuzemských bojovníků vyhrál, bude to o to větší úspěch, senzace.

„Určitě ano. Chceme dávat našim klukům velké výzvy, aby se mohli světově předvést, jako tomu bylo v případě Vojtěcha Garby, který porazil Gorana Reljiče. Snažíme se sem přivést ty nejlepší, aby je měli šanci naši kluci porazit a o to víc vyskočit v žebříčku.“

Turnaj RFA 9 nabídne mnoho zajímavých zápasů • Foto Instagram @realfight.arena

V rámci turnaje RFA 9 nabídnete i zápasy mimo pyramidu. Na které byste diváky upozornil?

„Určitě na premiéru Veroniky Zajícové v profesionálním MMA. Ona má za sebou velmi zajímavý příběh, kdy ji srazilo auto a vypadalo to s ní všelijak. Nikdo nečekal, že se z toho takhle dostane, natož že se bude věnovat dál profesionálně sportu. Opravdu je to veliká bojovnice i v osobním životě a jsem moc rád, že se představí právě v naší organizaci. To bude určitě zajímavé. Hodně poutavý bude určitě postojový zápas Vladimíra Indranyiho s Erikem Tothem.“

Co dalšího vás čeká po tomto turnaji?

„13. května se vydáme do Havířova a nabídneme opravdu nabitou zápasovou kartu. Hlavním tahákem bude titulová obhajoba Vaška Siváka. To bude určitě velký zápas. Comeback tam bude mít už zmiňovaný Vojtěch Garba. Velmi mě těší, že se nám ho podařilo přilákat zpět. Znovu tam nastoupí i Veronika Zajícová. Také nabídneme jeden boxerský zápas, a to Dannyho Williamse. Brita, který porazil Mika Tysona.“

Krom toho, že vedete RFA, tak jste spoluorganizátorem akce Hip hop žije. Co je náročnější z hlediska pořádání?

„Je to velmi rozdílné. Hip hop pořádáme přes prázdniny, děláme toho víc, ale je to nahrnuté do dvou měsíců. A pak je zase roční příprava. RFA se dělá průběhem celého roku. Takže tam není moc velký prostor pro oddych. Je to jiné, úplně jiný svět.“

Co je těžší?

„To je těžké říct. Hip hop děláme už desátým rokem. A vím, že první roky byly těžké, ale teď je to mnohem snazší. Takže budu moct srovnávat třeba po pěti letech RFA.“