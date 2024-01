Soukup jde do Clashe, chlubí se boxem s profíky. Neměl soupeře, říká šampion

Mediální magnát míří do klece. Šéf televize Barrandov Jaromír Soukup bude jednou z hlavních tváří sobotní show Clash of the Stars, která proběhne v pražské Sportovní hale Fortuna. V bizarním duelu s youtuberem Alešem Bejrem chce těžit ze zkušeností z boxerské dráhy (2005-2014). „Nemusíme si nic nalhávat, Soukup má umělou bilanci. Pyšnil se tituly, které nezískal nad adekvátními soupeři,“ hodnotí Vasil Ducár, jeden z nejúspěšnějších českých boxerů.

Moderátor a šéf televize Barrandov se pouští do dalšího bizáru. Jaromír Soukup nastoupí v sobotu 27. ledna do zápasu v kleci pod pravidly boxu s youtuberem Alešem Bejrem. Papírově by měl s bilancí z profesionálního ringu 25 výher a jediná prohra zápasu dominovat. Po zveřejnění videozáznamu z tréninku však vyvstávají pochybnosti o jeho boxerských kvalitách.

Právě nedávno zveřejněné video odkrylo část skutečnosti za Soukupovým prezentováním sebe sama jako zkušeného boxera. „U jeho výkonnosti musíme zohlednit věk, který hraje roli. Sílu úderů jsem tam ale opravdu neviděl. Na druhou stranu vím o spoustě zápasnících, kteří podobnými videi předstírají, že nic neumí a pak to v zápase rozbalí. Obávám se ale, že tohle asi nebude ten případ,“ usmívá se Vasil Ducár, několikanásobný český profesionální šampion.

Bilance čtyřiapadesátiletého podnikatele vypadá na první pohled skvěle. S pětadvaceti výhrami a jedinou porážkou by patřil mezi evropskou, ne-li světovou extratřídu. „Soupeře s negativním skóre mít ze začátku skoro musíte. S tím jak se ale v kariéře posouváte, přichází protivníci s větší a větší kvalitou. Soukup naopak potkával boxery s výrazně zápornou bilancí po celou kariéru. To byl zjevně jen manažerský tah,“ přidává pohled Ducár.

Soukup ze šestadvaceti představení mezi provazy pouze třikrát bojoval se soupeřem s pozitivní bilancí vítězství a porážek. Součet bilancí jeho protivníků pak dává 80 výher a 283 porážek (průměrný soupeř tak měl 3 výhry a 11 proher). Na Soukupově sportovním profilu jsou navíc záznamy hned o dvou šampionských pásech. „Nejvíce mě zaráží český mezinárodní titul. Ten Soukup vyhrál proti soupeři Dzmitrimu Kutasovi (bilance 0:8), který neměl ani jednu výhru. Nejen, že měl záporné skóre, ale ani jednou mezi profesionály nezvítězil,“ zaráží se Ducár.

Sám elitní bijec se s šéfem TV Barrandov v boxerském prostředí nesetkal. „Vím, že byl velkým mecenášem boxerské stáje a pořádal turnaje. Na základě toho minimálně vím, že má k boxu kladný vztah,“ říká. Verdikt dvaapadesátého boxera světového žebříčku je jasný. „Nemusíme si nic nalhávat, Soukup má umělou bilanci. Můžeme se jen dohadovat, jestli tak chtěl propagovat box, nebo to dělal, aby mu bylo dobře,“ myslí si Ducár. „Pyšnil se tituly, které nezískal nad adekvátními soupeři. Já se v té době v boxu nepohyboval a nevím, jak to bylo prezentované.“

„Vzhledem k tomu, že byl tehdy mecenášem boxerské stáje, tak se pouze vezl na vlně svých profesionálů a na gala večerech si přihodil zápas taky. Soukupovu bilanci vidím tedy jako výsledek manažerské strategie,“ soudí český bijec.

Očima Ducára: Clash plní roli amerického wrestlingu

„Clash of the Stars je bizár a obávám se, aby se to nezvrtlo až do nějakého extrému a nedošlo k nějaké tragédii, nešťastné události. Už tu show moc není kam posouvat. Ti lidé se tam opravdu napadají a hází na sebe špínu. Mrzí mě, že to mnoha lidem nepřijde za hranou. Musíme si uvědomit, že Clash dává určitý vzor i budoucím sportovcům. Můžeme se bavit o míře trash talku, která k bojovým sportům patří, ale v dnešní době už lidi zajímá pouze trash talk a ne sportovní výkony. Už jde jen o cirkus okolo. Dělají si zkratky tím, že ze sebe dělají trouby a chtějí co nejvíce šokovat. Nechci, aby se všechna ta show zvrhla a společnost šla do kytek. Podobný bizár nevidím jen jako hrozbu pro bojové sporty, ale pro lidstvo samotné. Jen doufám, že lidé dokážou oddělit normální sportovní klání a Clash, který plní roli amerického wrestlingu.“