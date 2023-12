Clash narušil pach: Královna hov**, atmosféra strachu i Baba Jaga v akci

Spuštění tiskové konference před Clash of the Stars 7, v popředí čekají zápasníci na pozvání na pódium • Patrik Czepiec (Sport)

Patrik Žralok mluví s Rendysem, kterého ukončil na Clash of the Stars 6, je u toho i Alex Cverna • Patrik Czepiec (Sport)

V dobré náladě se potkali bývalí soupeři Žralok Patrik a Rendys na sedmé tiskové konferenci Clash of the Stars • Patrik Czepiec (Sport)

Tisková konference Clash of the Stars VII nabídla kromě Václava Mikuláška i pořádný zápach • Koláž iSport.cz

V pondělí organizace bizarních zápasů v bojových sportech Clash of the Stars uspořádala další tiskovou konferenci. Na ní představila účastníky sedmého turnaje, který se uskuteční 27. ledna příštího roku v pražské Sportovní hale Fortuna. Akce v rámci svého průběhu přesáhla všechny dosavadní extrémy. Kromě klasických strkanic na pódiu přibyly rvačky na schodech, u baru a na chodbách, kde se pohybovali i běžní diváci. Vše vyvrcholilo ve chvíli, kdy se v pražském klubu Duplex začal rozprostírat ohromný zápach. Bojovníci museli z pódia, do akce šly uklízečky.

Kus Václavského náměstí během pondělního podvečera zaplnili fanoušci Clash of the Stars. Nezanedbatelnou část z nich tvořily i starší ročníky, což jen potvrzuje zvyšující se zájem. Už dobrou hodinu před začátkem konference se před klubem formovaly dlouhé fronty.

Přestože organizace zvažovala, že účast na akci omezí například prodejem lístků, nakonec sáhla ke stejnému modelu jako při předchozích tiskových konferencích. Vstup byl zdarma pro osoby starší osmnácti let, což si vzhledem k jejich velkému počtu vybralo svou daň.

Napjatou atmosféru potvrdil hned první staredown, kdy se barman a amatérský rapper Lucky Seven vmísil mezi zápasníky rekordního galavečera a vyvolal konflikt s influencerem Psycho Michalem. Ten se má přitom měřit s Filipem Procházkou. Úvodní strkanice odšpuntovala vášně.

Roztržku si při pohledu z očí do očí následně neodpustili ani Kukisman a Kluk s kamením, známí především po sociálních sítích. „Už dlouho ten zápas chci. Těším se, až ho zmydlím,“ nebál se připomenout prvně jmenovaný, přičemž o chvíli později počastoval soupeře prostředníčky.

Poté se ke slovu dostala druhá skupinka respondentů včetně donedávna profesionálního zápasníka Oktagonu Václava Mikuláška. Bijec zvaný „Baba Jaga“ vyzve po přestupu do organizace povětšinou nevalné sportovní úrovně „Žraloka“ Patrika, s nímž se z fleku pustil do slovní přestřelky.

„Bavili jsme se i o Marpovi, ale zbyl na mě Patrik. Jsi buze***t, ukazuješ klukům péro, mně to nevadí, já podporuju gaye, ale seš bukva,“ prezentoval svůj názor Mikulášek, načež připomněl výhru Žraloka na předchozím turnaji po šťastném knockautu jednou ranou z ústupu. „Ukážu ti realitu, že to fakt byla jenom náhoda.“

Nenávist mezi pornoherečkami

Žralok při svém prvním startu na Clash of the Stars 6 zastavil Rendyse, který zjevně přitahuje nevyžádanou pozornost. Kulturistu a kolegu známého českého bojovníka Karlose Vémoly u baru napadl neznámý agresor a metrákovou horu svalů bezohledně natlačil na přítomné osazenstvo. Konfliktu zblízka přihlížel profesionální bijec těžké váhy Alex Cverna. Nechyběl ani bojovník z KSW Leo Brichta, který dokonce odmoderoval závěrečnou část tiskové konference.

Nenávist si ještě předtím vyjádřily pornoherečky Nikola Lauberová a Lady Dee , které na konci ledna čeká vzájemný střet. Dlouhá hádka o (ne)natáčení smluvené erotické scénky vyprovokovala jednoho z diváků, který na Lauberovou neustále něco pokřikoval z balkónu. „Ty, pojď za námi!“ ozval se promotér Tomáš Linh Le Sy.

Nebyl to nejlepší nápad. Velkohubý fanoušek skutečně předstoupil před napěchovaný dav, přičemž po chvilce u mikrofonu napadl Milana Bouráka, dalšího ze zápasníků. Ochranka měla co dělat, aby rozvášněného jedince odvedla. „Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem,“ poznamenal k tomu Žralok, navlečený do kostýmu Baby Jagy z proslulé pohádky Mrazík.

Pornoherečky po zmíněném excesu přesto neměly dost. „ Hraje si před médii, že dva roky netočí s frajerama, a přitom točila, tady je důkaz,“ řekla ke své sokyni Lauberová, přičemž mávala fotografiemi s odhalenou Lady Dee.

Těsně před pohledem z očí do očí na ní navíc vylila velice smradlavou tekutinu nejasného původu, která silně připomínala zápach výkalů. Všichni v klubu si okamžitě začali zakrývat obličeje oděvem, panovala atmosféra strachu, zda dokonce nejde o nebezpečnou látku. To se naštěstí nepotvrdilo, avšak tisková konference musela být na několik minut přerušená, přednost dostaly uklízecí čety. Diváci si podávali osvěžovač vzduchu, Lady Dee se za hlasité podpory vysvlékla do spodního prádla a začala se sprchovat vodou z lahví.

„Královna hov**!“ ozvalo se z publika. „Tiskovka pěkně na hov**,“ zněla další poznámka. Poté zareagoval také šéf Clashe Le Sy: „Omlouváme se za tuto nešťastnou situaci.“ Na YouTube ho v té chvíli poslouchalo přes 50 tisíc lidí.

Nemístný incident vedl alespoň k částečnému zklidnění emocí. Do menší strkanice na ploše se dostal pouze Diego Kotlár, kterého čeká první český sumo zápas s Gappou. Rozzuřený byl už jen Aleš Bejr, jehož nástupu předcházelo divadlo, kdy ho security služba uvěznila do svěrací kazajky. Sportovní nadšenec a youtuber nastoupí proti bývalému boxerovi Jaromíru Soukupovi právě v disciplíně, kterou šéf televize Barrandov dříve velmi solidně ovládal.

Bez ohledu na všechny agresivní projevy chování promotér během tiskové konference ohlásil dosažený prodej 90 % lístků. Musí se ovšem zamyslet i nad organizací dalších tiskových konferencí, které se nedají srovnat s relativně hladkým průběhem turnajů. Po konci té sedmé se ještě desítky minut tlačili lidé u výtahů, které nabízely jedinou možnost k odchodu. „Tady se něco stát, byl by průser,“ popsal trefně kolemjdoucí.

Tisková konference (incident s páchnoucí tekutinou v čase 1:26:00):