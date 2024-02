Platy v kleci. Jak se v Česku uživí bijci MMA? Insider odhalil čísla i rizika

Vémola láká fandy do Edenu, ale už dnes zamířil Oktagon do Newcastlu • Oktagon MMA

Bojovníci se už sportem dokážou uživit. MMA zažilo za posledních šest let obrovský boom, s nímž výrazně vystoupaly i platy profesionálních bijců. „Kdybych měl dva až tři zápasy za rok, uživím se, ale nebyl by to žádný luxus,“ líčí Matěj Kuzník, zápasník Oktagonu. Na domácí scéně se prosadila i kontroverzní organizace Clash of the Stars, která proti sobě staví celebrity a influencery. „Neznám platy ostatních. Myslím, že se to odvíjí od popularity. Já bych se tím určitě neuživil,“ soudí Daniel Bek, účastník posledního galavečera.