Polský gigant loví Kincla. Šéf KSW o růstu, rivalitě s Oktagonem i Brichtovi

Poláci uspěli na české scéně. KSW vedle Oktagonu vládne evropskému trhu MMA a nyní se snaží upevnit svou pozici i za hranicemi. Klíčem jsou známé tváře i talenti.

Po Matúši Juráčkovi a Leo Brichtovi se promotéři pokusí získat i Patrika Kincla, šampiona, kterému brzy vyprší kontrakt s největší českou organizací. „Až nás jeho manažer informuje, že je volný, učiníme mu nabídku. Osobně budu opravdu rád, pokud se k nám vrátí,“ vypráví Wojslaw Rysiewski, sportovní ředitel KSW, pro deník Sport a web iSport.cz.

Mluvíme spolu dva dny po turnaji. Jaký se ve vás drží dojem?

„Byl to jeden z nejlepších turnajů KSW, na nichž jsem se podílel, a to v organizaci pracuji deset let a prošel jsem více než šedesáti galavečery. Čeští fanoušci se pro boj dokážou nadchnout, obzvlášť když jsou v kleci jejich domácí hrdinové. Myslím, že MMA opravdu rozumí. Samotné zápasy byly skvělé. Viděli jsme brutální KO, škrcení i atraktivní bitvy. Doposud náš nejlepší turnaj v Čechách, to bezpochyby.“

Liberec jste vyprodali, ale předchozí dvě akce nedokázaly české haly naplnit. Dá se říct, že jste se nějak poučili?

„Spíše jsme potřebovali více času, abychom představili naši značku českému publiku a podepsali bojovníky, kteří přitáhnou fanoušky. Právě fanoušci jsou v Česku plní nadšení. Poláci jsou už trochu