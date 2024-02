Oktagon, nebo KSW: Kdo vládne MMA v Evropě? Bojovníci popisují rozdíly

Evropští giganti se předhánějí v dobývání kontinentu. Když se ze scény stáhla ruská organizace ACA, soutěži dominuje československý Oktagon a polské KSW. Zatímco se náš severní soused probíjí přes hranice a vstupuje na tuzemský trh, Ondřej Novotný a Pavol Neruda pokračují v expanzi na Ostrovy. Divize obou celků se rozhýbali po četných přestupech hvězd. Hrozí i odchod Patrika Kincla.

KSW v poslední době podepsala výrazná jména, která předtím zářila v kleci Oktagonu. Vedle Viktora Pešty, Michala Martínka změnili domov i Matúš Juráček a Leo Brichta. Sportovní ředitel polské organizace navíc potvrdil, že plánuje získat i českou jedničku Patrika Kincla, jemuž brzy končí smlouva. „Nejsem si jistý, jestli dokážeme přeplatit podmínky, které Patrik dostane od Oktagonu. Osobně budu opravdu rád, pokud se k nám vrátí. Současně si uvědomuji, že je pro Oktagon hodně důležitý,“ komentuje Wojslaw Rysiewski.

Přestože je KSW výrazným hybatelem evropského MMA už dvacet let, jen zřídkakdy vyrazilo za polské hranice. To se nyní s expanzí do Čech mění. „Mezi KSW a Oktagonem zatím vnímám zdravou konkurenci,“ komentuje David Kozma, přední český bijec. „Jen aby z toho nebyl další boj jako s XFN. Tehdy to byla špinavá hra. Docházelo k přetahování podepsaných zápasníků, což škodilo české