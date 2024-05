Dvořák hlásí změnu: Je potřeba upustit agresivitu. Do klece vkročí v módu lovce

Porážky v „Hrobníkovi“ rozdmýchaly agresivitu. David Dvořák deset let dominoval evropské scéně. V nejelitnější soutěži UFC vítěznou šňůru prodloužil o tři skalpy, pak však nastalo nepříjemné období. Sérii proher završilo vážné zranění. Čech nyní hlásí změnu a novou kapitolu zahájí už dnes na pražském turnaji Fighters for veterans. „Musím potvrdit pozici favorita. Jdu si pro finiš. Jsme kamarádi, ale během zápasu to půjde stranou,“ avizuje před zápasem s plukovníkem Petrem Matoušem.

„Hrobník“ stojí před generálkou na nejdůležitější prověrku v UFC. V kleci dnes ještě nebude bojovat o kariéru v zámoří. Pobije se pro dobrou věc, konkrétně na podporu českých válečných veteránů. V pražské UNYP areně se David Dvořák utká s plukovníkem Petrem Matoušem. Exhibiční pravidla Čecha od plného nasazení neodrazují. Poprvé chce ukázat nový přístup k zápasu – méně taktizování, větší bojový ohňostroj.

„Když táhnete sérii proher, víte jistě, že něco musíte změnit. S trenéry jsem se shodl, že je potřeba v kleci upustit uzdu agresivitě. Chci mysl nastavit do módu lovce,“ vypráví Dvořák, který je po celou kariéru pověstný mimořádnou taktickou vyspělostí.

Když vystoupal mezi absolutní světovou špičku, narazil. „Tři zápasy, které jsem prohrál v poměru dvou kol ku jednomu, mi ukázaly, že nejsem dostatečně důrazný, aktivní, abych sudí přesvědčil o výhře,“ uvědomuje si jednatřicetiletý bijec. „Ideální by bylo doručit finiš. To je ale v naší váze (do 56,7 kg) extrémně těžké. Pořádný KO úder je v divizi vzácný,“ vysvětluje.

Dvořáka po posledním duelu vyhnalo z klece vážné zranění plotýnky a to takřka na rok. Krom rekonvalescence tak měl i prostor na rozmýšlení, co je potřeba udělat, aby mohl v elitní lize pokračovat. „Musím víc bodovat a po celá tři kola šlapat na plyn. Víc se zaměřím na niterní chuť k vítězství a méně na taktizování,“ vypráví.

„Změnil jsem mindset. Když jsem šel dřív na sparingy, spoustu lidí jsem zbytečně šetřil. V hlavě mi znělo, abych tréninkové parťáky nezranil a tak podobně. Před pár měsíci nastal zlom. Při sparingu chci lidi vypnout, popravit, finišovat. Každé kolo jdu vyhrát,“ poodkrývá Dvořák přípravu. „I když by se měl finální boj strhnout do bitky, přestřelky, jdu do toho. Chci dělat atraktivní zápasy.“

První příležitost na rozpoutání ohňostroje v kleci bude mít už dnes, kdy se postaví proti českému výsadkáři plukovníku Matoušovi. Pro něj bude zápas s Dvořákem premiérovým zážitkem v bojových sportech. „Musím potvrdit pozici favorita. Jdu si pro finiš. Jsme kamarádi, ale během zápasu to půjde stranou,“ hlásí „Hrobník“.

„Hodně Petra respektuji. Pro něj je příprava na boj extrémně náročná, protože ji musí kloubit s armádními povinnostmi. Zároveň se staví obrovské výzvě. Vystavil se situaci, jako kdybych já hrál fotbal proti klukům z Realu Madrid,“ směje se Dvořák. „Jde s kůží na trh, aby udělal něco pro dobrou věc. To však nemění nic na tom, že až se klec zavře, půjdu ho ukončit.“

V ostrém zápase Dvořák otestuje i vlastní tělo, které nebylo dlouhé měsíce ani zdaleka bojeschopné.

„Po dlouhých problémech se zády už trénuji naplno bez omezení,“ usmívá se a vysvětluje, proč držel důvod pauzy dlouho v tajnosti. „Nejsem typ zápasníka, který by brečel, že má zranění a vyprávěl o tom. Před zápasy v UFC se mi děly strašné věci, nepříjemné zdravotní komplikace, kvůli kterým by devadesát procent bojovníků do klece nenastoupilo. Já ale nikdy duel odpískat nechtěl, natož abych pak zveřejňoval své šrámy.“

Dvořák už vedení nejprestižnější organizace oznámil, že je připraven vrátit se do boje. „Oslovovali jsme je v době, kdy byl na programu mega turnaj UFC 300 a oni měli pochopitelně tisíc aktuálních věcí k řešení, takže jsme se nijak víc nedohodli. Teď zkoušíme vyjednat zápas na začátek podzimu. Věřím, že se brzy dozvíme finální místo, datum i jméno soupeře,“ říká Dvořák.