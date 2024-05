Loučení v slzách i krvi. Brož po prohře končí kariéru. Novotný věří, že...

Poslední kapitola Inkvizitorovy cesty bojovníka zhořkla porážkou. Miroslav Brož mířil do Frankfurtu s vědomím, že ho čeká poslední boj kariéry, a to na vrcholu turnaje Oktagon 57, proti jedné z hlavních tváří německého MMA Christanu Eckerlinovi. Po vyrovnaném prvním kole však podlehl soupeři, který jej finišoval technickým KO na konci druhého dějství.

Přestože český veterán skálopevně oznamuje odchod do zápasnického důchodu, promotér Ondřej Novotný věří, že se pro Brože ještě brány klece neuzavřely. „Míra je unikátní válečník. Stál před Christianem a blokoval letící údery čelem. To se jen tak nevidí,“ usmíval se spolumajitel Oktagonu na tiskové konferenci. „Zápas se podepsal na jeho tváři. Nevypadá, že by měl jít zítra na rande. Stále se však usmívá. Neuvěřitelné, on je neuvěřitelný,“ uznale pohlédl na Inkvizitora sedícího metr po jeho boku.

„V mých očích ještě nenadešel konec jeho kariéry. Pořád to má v sobě. Samozřejmě rozhodnutí je na něm a já jsem připraven mu splnit sen,“ dodal Novotný nakonec.

Pětatřicetiletý Čech má ale jasno. „Je to můj konec. Zdravotně na tom nejsem dobře. Omlouvám se…“ zadrhnul se slzami v očích. „Hrozně moc děkuji Palovi (Nerudovi), Ondrovi a Christianovi, že jsem se tady mohl rozloučit. Co si budeme povídat, já nejsem tak kvalitní zápasník jako Patrik Kincl a spol, abych dokázal vyprodat haly. Díky Christianovi jsem ale mohl nastoupit v hlavním zápasu večera,“ usmál se směrem k německému soupeři.

I na hvězdného Němce dopadlo dojetí. „Ze srdce mě mrzí, že věší rukavice na hřebík. Jsi nejen skvělý bojovník ale i člověk. Moc ti děkuji, že jsem s tebou mohl sdílet klec,“ oplatil úsměv Brožovi.

Čech se rozloučil zápasem, v němž bojoval stylem sobě vlastním – na život a na smrt. „Můžu vám slíbit, že jsem ze sebe v kleci vydal vše… Samozřejmě, že bych se chtěl rozloučit soubojem v Praze, aktuálně mě ale trápí hned osm zranění, která potřebuju vyléčit. Zažívám teď nával emocí. Pochopte, dělám MMA patnáct let a dnes se s ním loučím,“ pronesl se slzami v očích, načež sklidil potlesk od sálu novinářů, promotérů i všech přítomných bojovníků.

Jedny rukavice shodil a už vyhlíží nové. Bývalý hokejový brankář se chystá naplno oddat profesi, které se z části věnoval i během MMA kariéry. „Trénuju děti (hokej) a teď mi asi pět z nich psalo, že jsem pro ně největší bojovník. To je pro mě ta největší odměna,“ vyprávěl Brož. „Z hokeje jsem kdysi přešel na MMA. Teď se zas vrátím na led. Těším se na novou etapu,“ přiznal ještě před nástupem do klece.