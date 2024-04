Průlom! MMA v kleci poprvé na ČT. Dřív naráželo na krvavost, líčí Dusík

Souboje v kleci čeká premiéra na obrazovkách České televize. Charitativní galavečer Fighters for veterans se představí před největším televizním publikem na domácí scéně. Šéfredaktor a komentátor ČT sport Michal Dusík vypráví o poselství akce. Promluvil také o zkušenosti s bojovníky MMA, Jiřím Procházkovi nebo jednání s Oktagonem. „Organizace musí z něčeho žít, a tak jdou směrem placených televizí, což my nemůžeme. Museli bychom najít kompromis,“ říká.

Fighters for veterans nebude prvním MMA, které se objeví na obrazovkách České televize. V čem to bude tentokrát jiné?

„Poprvé budeme přenášet zápasy v kleci. Dnes už k sobě pletivo, klec a MMA neodmyslitelně patří. Když jsme ho představovali v minulosti, probíhal boj mezi provazy, v ringu, protože šlo o akce, kde se mísily disciplíny box, K1 a právě MMA. Tento večer bojových sportů bude opět trošku jiný. Zase uvidíme i boxery, ti se nyní budou muset přizpůsobit kleci. Fighters for veterans se odlišuje hlavně tím, že není až tak důležité, kdo konkrétní duely vyhraje.“

Mohl byste to rozvést?