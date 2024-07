Procházkovi možní soupeři: TOP zápas evropského MMA či černý kůň

Video se připravuje ... Český samuraj stojící včele polotěžké divize vyhlíží další možné soupeře. Aby si Jiří Procházka po porážce na UFC 303 opět vydobyl pozici titulového vyzyvatele, musí nasbírat minimálně dva skalpy v elitní top pětce. Tu nyní tvoří z větší části bývalí šampioni. Ve hře je i přesun do nižší váhové kategorie, kde se nabízí střet s americkým gangsterem Seanem Stricklandem. V článku iSport.cz se podívejte na možné příští soupeře bojovníka z Hostěradic.

Top zápas evropského MMA Jan Blachowicz (Polsko) Bývalý šampion UFC (2020-2021), KSW (2011-2013) Poté, co Procházka knockoutoval elitního Srba Aleksandara Rakiče, v Evropě mu zbývá poslední výzva v podobě někdejšího šampiona UFC Jana Blachowicze. Zápas titánů ze sousedních zemí byl už jednou nasnadě, a to hned po Procházkově prvním titulovém vítězství v nejprestižnější lize světa. Nyní dává souboj s Polákem ještě větší smysl. S jedinou výhrou z posledních tří soubojů je ve stejné situaci jako český samuraj. „Náš duel by mohl přitáhnout UFC na evropskou scénu. Byla by to úžasná show. Věřím, že kdybychom se utkali ve Varšavě, vyprodali bychom národní stadion pro šedesát tisíc lidí. Přijela by určitě i spousta Jirkových fanoušků z Česka, které je kousek od nás,“ řekl Blachowicz pro web MMA fighting. Procházka přiznal, že je Polák jedním z výzev, nad nimiž po druhé prohře s Pereirou uvažuje.

Knockoutový ohňostroj Jamahal Hill (USA) Bývalý šampion UFC (2023) Nedokončený příběh dvou K. O. mašin. Když se Procházka vrátil po vážném zranění ramene v loňském listopadu, poprvé padl pod ranami Pereiry. Původně měl však čelit bývalému držiteli pásu Jamahalu Hillovi, kterému účast v titulové bitvě zhatilo zranění. Od té doby stihl jediný zápas, v němž také nestačil na brazilského šampiona. S vidinou dalšího tažení za pásem polotěžké váhy mohou teď na rivalitu navázat. Američan i Čech sbírají finiše zejména v přestřelkách. Ani jeden nevede styl sbírání bodů a přílišného taktizování. Spíše těží z mentality lovce hlav. Hill se UFC prosadil čtyřmi ukončeními, stejně jako Procházka. Zápas sesazených králů by vyvolal velký zájem nejen u tuzemských, ale i amerických fanoušků. Právě ti totiž milují drama, které se Hill snažil výzvami a pošťuchováním vybudovat.

Černý kůň divize Magomed Ankalaev (Rusko) 2. v pořadí polotěžké divize UFC (19 výher/1 prohra/1 remíza) Další bijec, kterého Procházka po nedávné prohře na UFC 303 jmenoval, je Magomed Ankalaev. Dagestánský wrestler více než šest let šplhá na vrchol, avšak stále bez výsledku. Když dostal titulovou šanci, nedokázal se v kleci dostat do tempa a v nudném utkání s Blachowiczem nakonec remizoval, načež v dalším zápase fauloval a odešel bez výsledku. Frustrace vybudila hlad. Po dvou nešťastných duelech Ankalaev nastoupil ve skvělé formě a rychle finišoval Johnnyho Walkera. Nyní zbývá jako jediný právoplatný vyzyvatel šampiona Pereiry a nejspíš nebude chtít riskovat zápasem s nevyzpytatelnou hrozbou z Čech. Pereira ale možná brzy změní dynamiku polotěžké kategorie přestupem do té těžké, kde vyhlíží titulovou šanci. Případnou výhrou by přepsal historii MMA jako první král tří divizí. Odvážná mise by ho však vyřadila z boje v devadesát trojce snad i na rok.