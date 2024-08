Vémola je zpět: Trilogie s Attilou je showsport. Má zápas s Pirátem smysl?

Český Terminátor zakončí sportovní dráhu dvěma odvetami. Nejdřív nastoupí do titulového klání se Samuelem Krištofičem, načež stane proti slovenské legendě Attilu Véghovi. Důchod tak rychle hodil za hlavu. „Už před druhým zápasem s Attilou bylo jasné, že pokud vyhraje, bude trilogie,“ soudí André Reinders.

Více experty překvapil duel o titul polotěžké váhy Vémola versus Krištofič. „Samozřejmě že ten zápas nedává smysl. V řadě tam čeká Will Fleury, Pavol Langer, Alexandr Poppeck a Jorick Montagnac. To jsou našláplí frajeři, kteří by si Piráta namazali. Když jde pak on o titul, je to výsměch a plivanec do držky špičce divize,“ myslí si Daniel Škvor. „Na druhou stranu je to byznys a je potřeba, aby teď Karlos vyhrál. Pak bude trilogie i s Pirátem,“ dodává s úsměvem.

Přestože je Vémola papírově výrazný favorit, proti Krištofičovi v prvním duelu neuspěl. Knockoutovaný padl k zemi po bezmála dvou minutách. „Budeme to slýchat hodně. Pirát bude na tiskovkách Karlosovi připomínat, jak ho vypnul. Karlos je ale mentálně stabilní a nenechá se vyhecovat,“ říká Jan Novák.