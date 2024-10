Promotér KSW: Oktagon vše kopíruje od nás a dalších. To oni s námi bojují

„Nesoutěžím s Oktagonem, ani nesleduji, co dělá,“ uvedl Martin Lewandowski, šéf polské ligy KSW, pouhé dva dny před historickou akcí Oktagon 62, která zlomí světové rekordy návštěvnosti. Ač bez ustání odmítá účast v konkurenčním boji s česko-slovenskou stájí, pálí do jejich úspěchu. „Oni kopírují vše, co dřív udělalo KSW nebo jiné světové organizace. Nevidím, že by dělali něco nového nebo něco u čeho bych si řekl: WOW,“ uvedl v rozhovoru pro iSport.cz po vystoupení na konferenci Sport Alive 2024.

Během vystoupení jste řekl, že Oktagon jako soupeře nevnímáte a ani s ním nechcete soupeřit. Berete jej a jeho nové úspěchy naopak jako inspiraci?

„Ne. Upřímně ne. Abych řekl pravdu, nesleduji, co dělají. V naší organizaci jsou lidé, kteří je sledují. Nemám o ně zájem, což nemyslím tak, že bych je přehlížel. Víme, co chceme dělat. Byli jsme úspěšní v Anglii, Chorvatsku a před covidem i v Irsku. Teď se nám velice daří ve Francii. V prosinci tam děláme největší akci po těch na Národním stadionu (ve Varšavě pro 57 tisíc diváků). Čelíme nějakým problému na českém trhu, avšak ty jsou dočasné. Nejsem Oktagonem inspirován. Ve skutečnosti to oni kopírují vše, co dřív udělalo KSW nebo jiné světové organizace. Nevidím, že by dělali něco nového nebo něco u čeho bych si řekl: WOW! Následují cestu někoho jiného. Když se zamyslíte nad časy, kdy jsme začínali my, což bylo před dvaceti lety, MMA bylo publiku úplně neznámé. Museli jsme to všem deset let vysvětlovat. Když teď v moderním světě pořádáte MMA turnaj, máte to mnohem jednodušší. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat. Nemusíte narážet do všemožných bariér a čelit problémům jako my dříve.“

Pozici KSW jako evropské jedničky jste dříve mimo jiné opíral i o pořádání akcí na fotbalových stadionech. To nyní velmi zdárně činí i Oktagon. A plánuje další. Vrátíte se tedy na varšavský Národní stadion, abyste tempo udrželi a mohli bojovat o rekordy?

„V Polsku ano. Na Národním stadionu jsme pořádali už dvě akce, a jak jste zmínil, dělají, co už předtím stvořil někdo jiný. Necítím se být v pozici jejich soupeře. Naše zkušenost a vše, co jsme udělali, je mnohem větší, než dosáhne Oktagon. Opravdu jím přeji jen to nejlepší, nechci říkat, že jsme tady, abych s nimi soutěžil. My jsme sem nepřešli kvůli Oktagonu, ale protože jsme si nemohli nevšimnout, že se naši sousedé Češi a Slováci opravdu nadchli pro MMA. Zmínil jsem to už během mé prezentace. V Ostravě jsme si zamluvili termín ještě před covidem v roce 2019 a byl jsem i tady v O2 areně. Covid však vše změnil a my teď procházíme znovuzrozením. Vybíráme nové trhy a máme jiný přístup. Nechci s nikým bojovat, protože toho máme dost na našem trhu. To oni jsou ti, kteří chtějí soutěžit, to oni jsou ti, kteří chtějí bojovat. Já jim přeji to nejlepší. V Česku je místo pro víc než dvě organizace, nejméně tři nebo čtyři.“

Když sledujete jejich úspěch s Oktagonem 62 ve Frankfurtu, kde budují cestu MMA. Motivuje vás to, abyste také vstoupili na německý trh? Vidíte příležitost, když vezmete v potaz, jak velký tamní trh je?

„Rozhodně. Do Německa chceme. Také se jednou vrátíme do Anglie. Na naší cestovní mapě máme vytyčené i Švédsko, takže o těchto zemích přemýšlíme. Německo bylo jednou ze zemí, kam jsme chtěli vstoupit dřív než do Francie. Bohužel padla smlouva mezi námi a Roberto Soldičem, který měl být naší klíčovým hráčem na německé půdě. Oktagon vlastně používá bojovníka, s nímž jsme my kontrakt zrušili. Nevidím nic nového, nic nepředvídatelného. O Německu mluvíme už roky. Pouze čekáme na správnou chvíli.“

Během prezentace jste zmínil turnaj v Ostravě. Jaké problémy provázely tento turnaj?

„Ke zrušení došlo před dvěma dny, takže se ještě musíme podrobněji podívat, co nevyšlo, jak mělo. Zcela jistě povodně, které zasáhly jih Polska a ostravský region, byly jedním z klíčových faktorů. A za druhé - náš přístup. Musíme pracovat tvrději a poučit se. To jsou dva faktory, kvůli nimž to nevyšlo. Turnaj jsme nezrušili, ale přesunuli, a to se stejnou paletou zápasníků, většinou z Česka a Slovenska. Pouze došlo k přesunu na polské území. Bereme to jako lekci a nevzdáváme se. Jak jsem zmínil během prezentace, už máme naplánovanou akci v Liberci. Nechci říct přesně kdy, ale odehraje se během první čtvrtiny roku 2025. Určitě se ještě na český trh dostaneme. Nevzdáváme se.“

Řekl jste, že byl problém v přístupu. Co je podle vás příčinou nízkých prodejů lístků?

„Nechci říct přesně co. Ne protože se bojím. Zkrátka nevím. Vím, že byly akce ještě v Ostravě, které se nepovedly vyprodat. A Češi z Ostravy nám řekli, že jeden z důvodů může být právě povodeň. Máme na kartě bojovníky, kteří obvykle prodají pěknou spoustu lístků, ale teď se to zkrátka nepodařilo. Nevím… Asi je to moje chyba, ale nesleduji, co konkrétně se v Ostravě dělo. Nemohli jsme začít dost brzy s komunikací a promováním turnaje právě kvůli povodním. Na jihu Polska jsou lidé, kteří stále odklízí škody, a dovedu si představit, že kdybych byl na jejich místě, nemyslím na to, že bych si šel o víkendu užít akci. Když máte vytopený dům, nebo jste přišel o polovinu vašich životních úspěchů, nebo někomu pomáháte. Chceme tedy alespoň zachovat počet bojovníků. Potřebujeme čas, abychom přišli na to, proč vše nedopadlo tak dobře, jak jsme očekávali.“

Minulý týden jste mi řekl, že k expanzi do Česka potřebujete mít velké hvězdy. Nepodařilo se vám však získat Machmuda Muradova ani Patrika Kincla. Vidíte na scéně jiná velká jména, které by mohlo KSW v budoucnu podepsat?

„Pro teď mě nenapadá nikdo, kdo by mohl znamenat velký rozdíl pro naše působení v Česku. Už teď máme velké lokální hvězdy. Musíme je pouze vybudovat. Potřebujeme, aby byli silnější, viditelnější a (mediálně) aktivnější. Ne pouze, když se blíží jejich zápas. Musíme si promluvit s našimi mediálními partnery a poučit se z našich lekcí. Nechci zacházet přímo do detailů se zmíněnými dvěma bojovníky. Bylo to nečekané v obou případech. Zároveň se jednalo o soukromé rozhovory, takže můžu říct, co nevyšlo, pouze pokud budou i oni svolní. Necítím lítost. Nemyslím, že jsme přišli o nějakou velkou příležitost. V obou případech bojovníci použili jednání s KSW jako páku, aby měli více peněz od té druhé organizace. Je to takový vyjednávací trik, o němž jsem věděl. Jednomu z nich jsem řekl: Vím, že se teď účastním tvého cirkusu, ale to nevadí. Klidně to řekněme veřejně, ať si navýšíš vlastní finanční hodnotu. Je mi to jedno. Já vím, jaká je cenovka těchto bojovníků. Nevím, kdo bude na konci dne plakat…“

