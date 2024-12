Umachanov: Díky islámu jsem lepší člověk. Trénink během Ramadánu?

Vyhrál bronz na Mistrovství světa, načež získal domácí titul. Nyní se Islambek Umachanov, jeden z největších talentů domácí scény, chystá na poslední sezónu na amatérském poli. Do elitní ligy UFC chce teprve dvaadvacetiletý bijec s dagestánskými kořeny doputovat v příštích pěti letech. Zároveň však plánuje brzký konec kariéry, hned po dosažení světového pásu. „Zápasení je proti víře,“ vysvětluje. „Správný muslim nemá mlátit lidi do hlavy,“ dodává v podcastu Fight! pro iSport.cz.

Zlatá medaile na mistrovství světa by mu byla vstupenkou do profesionálního MMA. Tak se domluvil Islambek Umachanov s koučem André Reindersem. Český reprezentant s dagestánskou krví na šampionátu v Uzbekistánu nakonec skončil třetí. Nelituje. Střet se světovou špičkou v něm podle jeho slov podnítil výrazný růst. Cítí, že až další sezóna jej připraví na cestu do prestižní organizace UFC. Ještě před svým debutem ale avizuje rychlý konec. Zažívá totiž rozkol mezi vírou a ambicemi na poli bojových sportů.

„Díky islámu jsem lepší člověk, a to mi pomáhá být lepší bojovník. Zároveň nechci být pokrytec, je ve mně ten hlásek, který mi připomíná, že zápasení je proti víře. Správný muslim nemá mlátit lidi do hlavy,“ vysvětluje český rodák s dagestánským původem. „Určitě mi islám pomáhá ve všech ohledech. Klid, tréninková disciplína,… Cítím, ale že nebudu zápasit do čtyřiceti. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že nedělám správnou věc,“ krčí rameny.

Ač teprve dvaadvacetiletý talent zažívá vážné vnitřní dilema, kariérní cíle má nastavené jasně. „Do UFC se chci dostat v příštích pěti letech. Proč bych měl mít malé sny,“ usmívá se Umachanov. „Čekáme poslední amatérská sezóna a pak čtyři roky profi. Dá-li Bůh, pokud budu zápasit pravidelně, nebudu zraněný, zvládnu tři až čtyři zápasy ročně. O UFC bych se ucházel s přibližně šestnácti profesionálními duely. S tolika bych měl mít reálnou šanci,“ podotýká.

Hvězdný potenciál, který by jej na světovou špičku mohl dostat, už Umachanov ukazuje. Proti amatérské elitě ukazuje komplexnost, zápasové IQ i to, co mnohým mladým ranařům schází – chladná hlava v kleci.

V podcastu Fight! Umachanov dále popsal život během Ramadánu, vážné zdravotní problémy, které jej málem připravily o kariéru sportovce, a zodpověděl, zda je neporazitelnost dagestánských bojovníků mýtem.