Hvězda Clashe Zajícová: Hejtři mi dělají největší čísla, jsem za ně ráda

Veronika Zajícová svou kontroverzí přesně zapadá do konceptu Clash of the Stars. Pro ostré slovo nejde daleko, sociální sítě plní odvážnými snímky a mluví o kariéře v UFC. V bizarní bojové organizaci urvala druhou výhru, navzdory tomu, že od soupeřky Nadie Dridy alias Habibi čelila tahání za vlasy i kolenu do hlavy. „To jsem si říkala, kde jsme. Byla jsem naštvaná, hned bych ji ukončila, zbývalo dvacet sekund, ale rozhodčí to nějak stopli,“ říká bojovnice, jež 26. listopadu oslaví jednadvacáté narozeniny.

Zajícová zápasila měsíc po operaci kolena. „Každý mi říkal, že jsem blbá, jestli půjdu do zápasu. Odpověděla jsem, že to dám, že to bude v pohodě. Já jdu přes všechno,“ líčila po brněnském galavečeru pro iSport.cz. Zároveň už ale předem netajila, že v tomto fightu šlo hlavně o výši finanční odměny.

V rámci Clashe teď Zajícová cílí na Michaelu Dostálovou. „Je jediná, kdo mě teď napadá, s kým by to šlo. Už jsme spolu měli zápas, každá si myslíme, že jsme vyhráli, takže by byla dobrá odveta. Koleno si dám za chvilku do kupy. Jinak se můžu bavit s kýmkoli, kdo se přihlásí, ale mnohem lépe se mi zápasí s někým, koho nemám ráda,“ prozrazuje.

Jenže bývalá zápasnice Oktagonu je proti. „Mohla se mnou mít MMA zápas, co ale udělala? Srabácky trvala na svém postoji, když já jsem zemař, měla jsem tou dobou nula zápasů v postoji, zatímco ona jich měla desítky, možná stovky. Před zápasem jsem viděla jejího tatíka, jak si dává sám pokec s hlavním rozhodčím. Celý náš postojový zápas byl plný zmatků a podivností a hlavně Verunka s tatíkem mě šli udat na policii,“ uvedla Dostálová na svém Instagramu.

O co tehdy šlo? Mělo jít o vrchol Clash of the Stars 6 v rámci boje dvou profesionálek. Byla z toho komedie. Tahanici plnou přerušení a hádek o pravidlech ukončila z vlastní iniciativy první Češka s černým pásem v brazilském jiu-jitsu Dostálová v závěrečném kole, když se odmítla postavit a pokračovat v boji. Rozhodčí vyhodnotili prazvláštní zápas remízovým výsledkem.

„Soupeřka se posrala, chtěla dělat scény, tak si lehla na zem. Je slabá a stará, už by to ani neměla dělat. Někteří lidi se tu chovají jako dementi, soupeřka mi přišla vtipná. Vzala si do rohu mého bývalého trenéra a mého ex, který se chce pořád vozit po mém jménu. Otravný šváb, nedá se zastavit,“ chrlila Zajícová. Vypadá to tak, že tahle rivalita jen tak neskončí.

Škola? Byla jsem v ní jednou

V profesionální organizaci RFA má Zajícová bilanci dvou výher a tří porážek, i proto je cílem kritiků, kteří se zatím strefují do jejích výkonů. „Hejty na sítích neřeším. Dělají mi největší čísla. Normální lidi moc nepíšou, zato hejtři jsou pořád na mobilu, všude všechno vidí, dělají mi zhlédnutí, píšou, komentují. Jsem za ně ráda,“ reaguje mladá zápasnice.

Zajícová bydlí v Bratislavě. „Kvůli OFA gymu, kde trénuji. V Krnově, odkud pocházím, nemám v dosahu žádné kluby. OFA je nejlepší gym, který jsem mohla mít. Do toho maturuji, takže z Bratislavy pendluju do Krnova. Ve škole jsem byla letos jednou, chodím jen na testy. Se spolužáky nejsem moc v kontaktu, když se za nimi podívám, ptají se mě na Clash a na zápasy,“ líčí.

