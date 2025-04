Trump a UFC: Dříve MMA organizaci „zachránil“, teď sklízí ovace a chválu od bojovníků

„(Donald) Trump si užil nástup ke kleci někdy v polovině galavečera a měl asi největší ovace, větší než většina bojovníků, co tam startovala,“ vyprávěl trenér André Reinders, který víkendový turnaj UFC 314 živě komentoval. Pompézní entrée do arény si nově zvolený prezident USA nedopřával poprvé.

Donald Trump a prezident UFC Dana White kráčí bok po boku v záři reflektorů do středu haly a usmívají se na bezmála dvacet tisíc nadšených fanoušků. Taková scéna se od Trumpova vstupu do politiky opakuje na řadě turnajů americké MMA ligy. Spojení těchto dvou mužů však přesahuje sportovní prostředí. White byl totiž jedním z hlavních řečníků na republikánských sjezdech v nedávné předvolební kampani. Splácí mu tak takřka 25 let starou laskavost.

„Značka UFC měla tehdy hrozné jméno, arény nám vůbec nechtěly poskytnout své prostory. Bylo těžké hledat místa, kam bychom šli. On (Trump) nám tehdy nabídl, abychom turnaj zorganizovali u něj, v Trump Taj Mahal (casino v Atlantic City). Připravil nám ty prostory naprosto skvěle. V hledišti tehdy seděl už od prvního zápasu, a to při obou akcích, které jsme tam uspořádali,“ prozradil promotér White o dění v roce 2001, kdy se jeho organizace řítila vstříc bankrotu.

Šéf UFC také nejednou Trumpa označil za drsňáka a bojovníka, který se bude prát za blaho Ameriky, čímž mu získává body u početné komunity fanoušků bojových sportů. Některé momenty turnajů tak působí jako kampaň na předpis a UFC samotné jako instrument politického marketingu. K propagaci osmasedmdesátiletého prezidenta navíc přispívají i sami zápasníci.

„Chci říct jedno velké díky prezidentu Donaldu Trumpovi za to, že tady dnes byl,“ prohlásil Jon Jones po listopadovém triumfu v titulovém klání, načež začal skandovat: „USA, USA,…“ A strhl tím celou arénu. Podobně slavil svou výhru i šampion Dricus Du Plessis a další.

Poklon od bojovníků si Trump užil také na nedávné akci UFC 314. Nejvíce mu přízeň projevil bývalý soupeř Jiřího Procházky a současná osmička světového rankingu Dominick Reyes. „Říkal mi, jak je hrdý, že reprezentuji naši zemi. Slyšet tato slova od prezidenta je splněný sen,“ líčil pětatřicetiletý Američan o tom, co si s Trumpem stačil povědět přímo u pletiva.

„Nevím, proč to dělají. Mají to nařízené, nebo se chtějí zviditelnit… Netuším,“ kroutí hlavou Daniel Škvor, bojovník Oktagonu v nové epizodě podcastu Fight!