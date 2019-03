Terénní legenda! Jeep Wrangler vyšplhá tam, kam se nechodí ani po čtyřech | iSport.cz

Taky jste používali označení „džíp“ pro všechna auta, která jenom trochu zaváněla terénem? V našich končinách se možná občas vyskytl i nějaký ten „gazík“, slovo „džíp“ je ale s jízdou mimo hájemství zpevněných komunikací tak nějak spjaté.

A my se teď mimo silnice podíváme s nejnovějším vydáním americké legendy, která se tradičně jmenuje Wrangler. Značka Jeep samozřejmě vyrábí i silničnější modely, v dnešní době si troufne klidně i na malá SUV, Wrangler je ale pořád naprosto pravověrný teréňák, který se zákaznickým masám nepodbízí.

Pořád je to auto, které v terénu zvládne neuvěřitelné věci (světlá výška činí 25 cm, brodit se můžete až do hloubky 76 cm).

Hlavně v kratší třídveřové verzi a ultimativní specifikaci Rubicon projedete snad úplně všechno, tahle varianta je už ale pro opravdové fajnšmekry. Jestli však plánujete častější silniční využití, budete spokojenější v pětidvéřovém modelu Sahara. I ten natrhne zadnici všemu, co se pokouší tvářit jako off -road, pro běžný život je ale jednoznačně stravitelnější.

Stará off-roaďácká škola – páka vpravo ovládá osmistupňovou automatickou převodovku, ta vlevo pak režimy pohonů všech kol • Foto Ondřej Lilling

Koncepci s poctivou rámovou konstrukcí a celkově drsňácký charakter samozřejmě nezapře, i nejnovější Wrangler je hlučný, těžkopádný a i přes slušný výkon 147 kW vznětového čtyřválce moc nejede. Na druhou stranu, je fajn za volantem zase jednou cítit skutečnou rychlost a do levého dálničního pruhu se vydávat jenom kvůli kamionům. Parádní je taky schopnost podvozku absorbovat díry, do nichž by normální auto zapadlo snad celé. Může se hodit.

V létě zase může přijít vhod striptýzová funkce karoserie, z wrangleru lze odmontovat střechu i všechny boční dveře a přední sklo odklopit na kapotu. Pamatujete Nicka Slaughtera? Stačí vzít originální sadu nářadíčka a za čtvrt hodinky by mělo být hotovo. Doporučujeme zručnějším jedincům. A taky silnějším, hlavně boční dveře jsou zatraceně těžké. I ve dvou budete mít co dělat.

A když se pak takhle nahoře bez proženete nějakým zablácenějším terénem, na zašpiněný vnitřek vezmete jednoduše wapku. Vážně, interiér Jeepu Wrangler je na tuhle očistu stavěný. Přístrojovka mimochodem vypadá docela luxusně, na tohle jsme nebyli u americké ikony zvyklí.

Jeep Wrangler je pořád svůj, a je to dobře. Za jeho volantem se budete smát, ať už pojedete po dálnici, nebo se budete šplhat do krpálu, na který byste se nevyškrábali ani po čtyřech. Možná je objektivně trochu zbytečný, i proto je ale dokonale úžasný.

Jenom je trošku dražší, testovaný kousek přijde minimálně na 1.362.900 Kč.