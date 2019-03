Dakar z Jižní Ameriky do Saudské Arábie? Změna by mi nevadila, říká Macík | iSport.cz

„Mně osobně je jedno, kde se to pojede. Mám rád Dakar obecně, a jestli se pojede v Jižní Americe, v Africe nebo v Saúdské Arábii vážně neřeším. Změna by mi nevadila, protože v Jižní Americe už to všichni známe. Nicméně poslední dva ročníky byly vynikající," řekl pro iSport.cz řidič kamionu Martin Macík.

Slavná soutěž se v uplynulých jedenácti letech konala v Jižní Americe, kam se přesunula v roce 2009 z Afriky, v poslední době ale měli pořadatelé problémy s tvorbou tratě. Letos se jelo jen v Peru, zástupci okolních zemí již nechtěli platit poplatky organizátorům. Saúdská Arábie je údajně připravena uhradit 16 milionů dolarů ročně.

I proto se o možnosti, že bude lokalita rallye opět změněna, spekuluje již řadu měsíců. "Dakar je dneska už jen byznys a v Saúdské Arábii ty peníze jsou. Pokud se podaří udělat dobrou trať, tak si lidé ani nevšimnou, že se rallye přestěhovala. Dodneška si spousta z nich myslí, že se Dakar pořád jezdí v Africe," uvedl šéf týmu Buggyra Jan Kalivoda pro server Aktuálně.cz.