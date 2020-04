Pilot gentleman. Legenda Moss (†90) udával trendy F1 a bavil Hamiltona | iSport.cz

Říkalo se o něm, že je nejlepší pilot historie F1 bez titulu. On sám se tím ale bavil. „Hlavně, že jsem získal respekt,“ říkal. Možná se mistrem světa mohl stát, ale radši se rytířsky zastal svého soka. Zářil pak i mimo F1. A překonal nehodu, po níž byl na čas ochrnutý. „Byl legendou,“ uvedl i Lewis Hamilton na adresu Stirlinga Mosse, který v neděli zemřel po dlouhé nemoci – ve věku 90 let.

Je to návrat do časů, kdy vozy formule 1 připomínaly skořápky s ďábelsky silnými motory a piloti, co do nich sedali, byli bráni za partu dobrodruhů, kteří závod co závod riskují život. Psal se rok 1958.

Rok, kdy během sezony zemřeli po nehodách hned čtyři borci. Rok, kdy se poprvé uděloval Pohár konstruktérů. Ale také rok, kdy se konala lítá bitva o titul. V hlavní roli Mike Hawthorn a… Stirling Moss. Načež Grand Prix Portugalska 24. srpna mohla být bodem obratu.

Na prvním místě dojel tehdy Moss, na druhém Hawthorn, ale ten se náhle stal terčem zájmu komisařů za to, že jel během závodu v protisměru. Ve vzduchu visela diskvalifikace, a kdyby k ní došlo, jeho šance na titul by dostala fatální ránu. Jenže pilot Ferrari našel v tu chvíli nečekanou podporu. Ve svém britském rivalovi.

„Stirling Moss šel hned za komisaři s tím, že viděl, co se stalo. Řekl jim, že Mike nebyl v té době na trati, ale za ní, takže když se tam snažil znovu rozchodit motor, nebylo to proti pravidlům. Stewardi s ním souhlasili a Hawthornovi těch sedm bodů nechali,“ vzpomínal novinář Maurice Hamilton.

A to rozhodlo. Když pak sezona za další dva závody skončila, Hawthorn vyhrál před Mossem o jediný bod, slavil, ukončil kariéru, zatímco Moss mohl jen gratulovat. O rok později měl sice další šanci, ale tehdy zase v posledním závodě na Floridě doplatil na technické potíže.

Gentleman. Osobnost. Sportovní rytíř. Ale i trochu smolař. Takový byl prostě Stirling Moss, který o víkendu zesnul ve věku 90 let. „Doufám, že se o mně bude pořád mluvit jako o nejlepším jezdci, co nikdy nezískal titul, ale na tom vlastně ani nezáleží. Hlavní pro mě bylo získat si respekt soupeřů a to se mi, řekl bych, povedlo,“ usmíval se u všemožných narážek.

Svého gesta fair play nikdy nelitoval. A jeho kariéra, to nebyla jen F1. Byl skutečnou motoristickou renesanční bytostí, která nejrychlejší závody světa střídala s okruhovými podniky cestovních vozů, dálkovými závody nebo rallye. Jeho otec, zubař Albert skončil už třeba v roce 1924 čtyřiadvacátý na 500 mil Indianapolis. Jeho matka Aileen se zase účastnila závodů do vrchu. I jeho sestra Pat se stala úspěšnou jezdkyní rallye.

Během 15 let aktivní kariéry se tak Moss zúčastnil 529 závodů, z toho 212 podniků vyhrál. Za jeden rok zvládal odjet 62 soutěží a ikonický triumf si připsal v roce 1955, kdy ovládl 1000 mil napříč Itálií Mille Miglia. O půl hodiny tehdy nechal za sebou i pětinásobného šampiona F1 Juana Manuela Fangia!

Určoval trendy v F1

„Po Fangiově odchodu z F1 byl všeobecně považován za jezdce, který určoval standardy, podle nichž byli posuzováni všichni ostatní závodníci ve F1 či jiných soutěžích. Díky své všestrannosti a jezdeckým instinktům z něj byl v každém závodě nebezpečný soupeř,“ vzpomínal na něj rovněž britský autoklub, jehož byl Moss nejdéle sloužícím členem. Za svou kariéru tak rodák z Londýna vystřídal osm desítek různých vozů, mezi nimiž nechyběly značky jako Maserati, Mercedes-Benz nebo Porsche. Nejlépe se však prý cítil v britských strojích. „Radši čestně prohraji v britském autě, než bych vyhrál v nějakém zahraničním,“ prohlásil. Stal se též prvním Britem, který vyhrál domácí Grand Prix F1.

Činný v motosportu zůstal i navzdory tvrdému roku 1962, kdy byl po nehodě v Goodwoodu měsíc v kómatu a půl roku částečně ochrnutý. Vydal svou biografii, komentoval pro TV, stal se členem Síně slávy a v roce 2000 byl princem Charlesem povýšen do šlechtického stavu.

V posledních letech se navíc „Sir Stirling“ spřátelil s Lewisem Hamiltonem, s nímž absolvoval řadu setkání i exhibičních projížděk. Když například ti dva v roce 2013 srovnávali své volanty, Moss se smál. „Proč je tak těžký?“ ptal se pilota Mercedesu, a když mu ten objasňoval funkce všech spínačů, legendární závodník jen pobaveně kroutil hlavou. „To já jsem před závodem jen kontroloval, zda je vše ve voze v pořádku, koukal po dalších závodnících a snažil se je nějak rozhodit,“ culil se.

V posledních letech už měl zdravotní potíže. Nejprve se v roce 2016 nakazil v Singapuru infekcí a strávil přes čtyři měsíce v nemocnici, načež se předloni stáhl z veřejného života ještě více. V neděli ráno pak vleklé nemoci podlehl. „Byl legendou a já určitě budu naše společné rozmluvy postrádat. Jsem však vděčný, že jsem s ním mohl tyto speciální momenty zažít,“ řekl Hamilton.

Nule v kolonce mistrovských titulů navzdory…