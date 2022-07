Sainz brzdil hořící formuli, pak si stěžoval. Čech z trati řekl, jak to chodí

Stáj Ferrari měla v neděli našlápnuto k vítěznému doublu. Jenže čtrnáct kol před koncem zhatily šance Carlose Sainze problémy s pohonnou jednotkou. Když si španělský jezdec všimnul, že se z jeho monopostu začalo kouřit, zajel do únikové zóny a chtěl z auta vyskočit. Naneštěstí ulička, do které jej odstavili, byla z kopce. Pilotovi Ferrari se nepodařila zařadit rychlost, a jelikož moderní vozy F1 nedisponují ruční brzdou, auto začalo couvat.

Sainz se proto rozhodl stát na brzdovém pedálu, dokud nepřijde pomoc. Z monopostu přitom již začaly šlehat plameny a celá situace vypadala dramaticky. Nepochodil ani traťový maršál, který se snažil umístit klín pod pravé přední kolo. Plameny se ještě víc rozšířily, a závodník musel vozidlo opustit. Auto se nakonec zarazilo až o bariéru.

Fanoušky zaujal i druhý z maršálů, který se vydal Sainzovi na pomoc. V půli cesty jako by si to ovšem rozmyslel. Hasicí přístroj položil na zem a utíkal přesně na opačnou stranu. Později se ukázalo, že za úprkem nestojí zmatkování, nýbrž rozkaz od ředitelství závodu přivézt na místo černou Toyotu Hilux s daleko větším hasicím přístrojem.

Když se poté na nebezpečnou situaci dotazovali Carlose Sainze novináři, pilot Ferrari uvedl, že zásah podle něj trval příliš dlouho. „Nebyla to ideální a ani lehká situace. V zrcátkách jsem uviděl, že auto začalo hořet. Zároveň jsem ale musel držet brzdu. Jakmile jsem chtěl vyskočit, auto začalo couvat. Nechtěl jsem ho nechat bez kontroly jet někam dozadu. Volal jsem proto na maršály, aby mi pomohli dát něco pod kolo,“ popsal situaci Sainz.

„Myslím, že to celé bylo trochu pomalé. Ohně bylo pak už tolik, že jsem auto musel nechat a stejně vyskočit. Myslím, že to bylo ve chvíli, kdy tam přiběhl první maršál. Celou situaci si musíme ještě rozebrat a říct si, co se dalo udělat o trochu rychleji,“ vzkázal pilot Ferrari.

Očima Radima Šnýdra

Traťový komisař, který se VC Rakouska také účastnil

„Musíme se na to podívat trochu víc ze široka. Než pilot zastavil, projel dvěma místy, na kterých byli hasiči, tak zvaní Fire Marshals. Stanoviště je vždy označeno symbolem hasicího přístroje a jezdci ho dobře vidí. Tady ale zřejmě auto odstavit nechtěl, protože kdyby zastavil, a to i třeba na trávě u tohoto místa, hrozil by Safety Car či Virtual Safety Car. Proto zajel co nejdál od dráhy to bylo možné. Je tedy pravděpodobné, že na místě nebyli hasiči a museli sem doběhnout ze svého postu, což celý proces prodloužilo.

Další věc je, že při automobilových závodech včetně F1 se musí čekat na „befel“, tedy rozkaz od dispečinku, zda maršálové mohou zasáhnout. Tohle pravidlo platí z důvodu bezpečnosti. Pokud jde o požár, mohou zasáhnout i bez rozkazu, ale musí o tom informovat ředitelství závodu - Race Control. Tady možná nastalo další drobné zdržení.

Co jsem měl možnost vidět, postupoval bych jinak než kolega. On se snažil dát k pneumatice klínek, aby neujížděla. Já bych nejdříve hasil, případně bych se o kolo opřel zadkem, abych zabránil pohybu. Ale v jeho situaci jsem nebyl, možná tam byly další okolnosti, o kterých nevíme. Konec konců všechno dopadlo dobře, monopost byl uhašený a nikomu se nic nestalo.“