McLaren slaví Pohár konstruktérů. Norris vyhrál poslední závod v Abú Zabí

Poslední tajenka sezony 2024 ve formuli 1 byla rozluštěna až při závěrečném podniku v Abú Zabí. McLaren uhájil svůj náskok v čele Poháru konstruktérů a po šestadvaceti letech vystoupal na samotný vrchol. Vítězství britské stáje zajistil Lando Norris, suverénní vítěz finálové Grand Prix. „Je to neuvěřitelný pocit jak pro mě, tak celý tým. Odvedli jsme výbornou práci. Viděli jsme nejkrásnější cestu, jak zakončit sezonu,“ děkuje čerstvý vicemistr světa.

Landu Norrisovi se povedla už sobotní kvalifikace, v níž byl nejrychlejší. Z druhé příčky startoval jeho týmový parťák Oscar Piastri, který se však hned v úvodu střetl s Maxem Verstappenem, jemuž pak do vysílačky jízlivě vyčinil: „Hmm, tohle je manévr hodný mistra světa.“

Nizozemec vyfasoval desetisekundovou penalizaci, kterou si odbyl v boxech. Čistě si však záhy nepočínal ani Piastri, po nárazu do Franca Colapinta si od ředitelství závodu vysloužil stejný trest jako Verstappen. První kolo nevyšlo ani Sergiu Pérezovi, jenž z Velké ceny Abú Zabí musel odstoupit.

Výtečně si v Emirátech naopak vedly obě Ferrari. Carlos Sainz okořenil svou derniéru v červeném monopostu druhým místem, Charles Leclerc se z předposlední pozice na startu probil až na bednu. Primární cíl ale nevyšel, McLaren se sesadit nepovedlo.

„Jsem zklamaný. Musel jsem být agresivní, riskovat, dostal jsem se dopředu o spoustu pozic, ale nakonec to nestačilo. V první půlce roku jsme byli ztracení, ve druhé už to bylo lepší. Snad si v příštím roce udržíme výkonnost, kterou jsme měli v posledních měsících,“ věří Leclerc.

„Je to takové hořkosladké. Druhé místo bylo maximem, čeho jsme mohli dosáhnout. Každopádně jsem vděčný za příležitost, kterou jsem ve Ferrari dostal. Snad i v budoucnu budu mít dobré auto a dokážu dostat Williams tam, kam patří,“ přeje si Sainz.

Jednadvacetibodovou ztrátu Italové sice nepatrně stáhli, na bouřlivé oslavy to ovšem nebylo. McLaren v Poháru konstruktérů křepčil poprvé od roku 1998, kdy v jeho barvách váleli Mika Häkkinen a David Coulthard. O 26 let později na ně navázali Norris s Piastrim.

„Vyhrát to po takové době je speciální, je to historický okamžik pro celý tým,“ raduje se Norris. „Teď se těším na večer, protože kluci ze stáje chtějí slavit a já chci taky slavit. Bude to dobrá noc,“ doplňuje s úsměvem.

Velká pozornost mířila i k Lewisi Hamiltonovi, který před dlouho plánovaným odchodem do Ferrari zamával Mercedesu, v němž vybojoval šest mistrovských titulů za jedenáct let. A rozlučka to byla vskutku fenomenální. Legendární Brit se v závěrečném kole prohnal okolo kolegy George Russella a po zpackané kvalifikaci dojel čtvrtý. V cíli plakal dojetím, ovládly jej emoce.

„Byla to jízda mistra světa,“ poklonil se šéf Mercedesu Toto Wolff. Takový konec zahřeje u srdce.

Velká cena Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:26:33,291, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -5,832, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -31,928, 4. Hamilton -36,483, 5. Russell (oba Brit./Mercedes) -37,538, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -49,847.

Nejrychlejší kolo: Magnussen (Dán./Haas).

Konečné pořadí MS (po 24 závodech): 1. Verstappen 437, 2. Norris 374, 3. Leclerc 356, 4. Piastri (Austr./McLaren) 292, 5. Sainz 290, 6. Russell 245.

Konečné pořadí Poháru konstruktérů: 1. McLaren 666, 2. Ferrari 652, 3. Red Bull 589, 4. Mercedes 468, 5. Aston Martin 94, 6. Alpine 65.