McLaren obhájil Pohár konstruktérů, Piastri se ale hněval. Druhá výhra pro Russella
V Poháru konstruktérů je rozhodnuto! Šest závodů před koncem sezony obhájil týmový titul McLaren, který momentálně drží už nedostižný náskok 325 bodů na druhý Mercedes. Ten po Velké ceně Singapuru slavil také, George Russell totiž zapsal druhý vavřín v roce. Stříbrného Maxe Verstappena nechal za sebou o víc než pět sekund. „Je to úžasný pocit. Jsem na celý tým nesmírně hrdý, protože odvedl úžasnou práci,“ radoval se Russell.
Před zastávkou v Singapuru držel McLaren vskutku komfortní náskok. Pohár konstruktérů si definitivně pojistil už zkraje října v teprve osmnáctém závodu z celkových čtyřiadvaceti. Loňské prvenství, které bylo podstatně těsnější, obhájil s obrovským přehledem.
Zatímco v minulém roce se rozhodovalo až v závěrečném závodě v Abú Zabí, tentokrát bylo hotovo daleko dřív. Zaslouženě. Vždyť papájová stáj zatím ovládla dvanáct Grand Prix.
„Máme neuvěřitelný tým tady, neuvěřitelný tým v továrně a všichni muži i ženy odvedli úžasnou práci. Vedení, které Andrea (Stella) poskytuje celému týmu, majitelům a akcionářům, je úžasné. Už je to nějaká doba, co jsme dokázali obhájit týmový titul,“ připomněl šéf McLarenu Zak Brown. Naposledy se to slavné značce povedlo v roce 1991, kdy za ni závodili Ayrton Senna s Gerhardem Bergerem.
Důvod k tomu, aby týmoví šéfové odpálili dobře vychlazené šampaňské, přinesli Lando Norris s Oscarem Piastrim. Ti dojeli v Singapuru na třetím a čtvrtém místě. „Celou sezonu jezdili skvěle. Ostatně bez dvou výborných jezdců Pohár konstruktérů nemůžete vyhrát. Jak vidíte, necháváme je závodit, a je to mezi nimi napínavé. Závodí však tvrdě, čistě a oba chtějí vyhrávat. Čeká je ještě hodně závodění a my doufáme, že dosáhnou mnoha takových výsledků,“ přál si Brown.
Norris mohl v Asii pomýšlet i na víc, jenže v závěru závodu se k předjetí Maxe Verstappena neodhodlal. „Bylo příliš těžké tady předjíždět, což je škoda, protože tempo jsem měl dobré,“ líčil.
Článek pokračuje pod infografikou
V úvodním kole to ale mezi piloty McLarenu zajiskřilo. Norris se z pátého místa na startu okamžitě vyhoupl na třetí a mezitím stačil předjet i týmového kolegu Piastriho. Počínal si tvrdě, nebojácně, ale zároveň v souladu s pravidly.
„Tohle nebylo moc týmové, ale jasně. Takže vám nevadí, že mě Lando vyhodil z cesty?“ hněval se Piastri při komunikaci s týmem. „Oscare, my ten incident stále prověřujeme. Prozkoumáme to, ale potřebujeme, aby ses soustředil na to, co tady uděláme. Ovládej ovladatelné, kámo,“ odvětili inženýři.
Těsné uličky nočního Singapuru mnoho místa k předjížděcím manévrům nenechaly, i proto se mezi jezdci McLarenu až do průjezdu cílem nic neměnilo. Norris z náskoku celkového lídra Piastriho ukrojil jen tři punkty, rozdíl mezi nimi činí 22 bodů.
Hlavním hrdinou závodu byl ale George Russell, který slavil jen dva týdny poté, co v Ázerbájdžánu bojoval s nepříjemnými horečkami. V pátečním tréninku dokonce boural. „Je to úžasný pocit. Jsem na celý tým nesmírně hrdý, protože odvedl úžasnou práci. Nevíme, kde se tento výkon vzal, ale jsem opravdu šťastný,“ usmíval se Russell.
„Pátek byl pro mě z mnoha různých důvodů opravdu těžký, protože jsem se necítil dobře. Ale v době, kdy přišla poslední fáze kvalifikace, jsem už vnímal, že auto jede opravdu dobře. Při hlavním závodě jsem byl na začátku trochu nervózní, když jsem viděl Maxe na měkkých pneumatikách, ale první stint byl od nás skvělý,“ komentoval spokojený Brit. „Na tomto okruhu není snadné udržet Maxe za sebou, ale povedlo se. Oslavíme to, zatím nebudeme tolik myslet na příští závod v Austinu.“
Pátý flek bral Russellův týmový parťák Kimi Antonelli, kterého v závěru mohl dojet Lewis Hamilton. Britské legendě ale úplně odešly brzdy. Následně ji předjel Charles Leclerc a v cíli mnoho nechybělo ani osmému Fernandu Alonsovi.