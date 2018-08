Na krále míří španělská puška! Ve Zlíně startuje 48. ročník Barum Rallye

Kopecký: král chystá ples

Chytit geparda by možná bylo snadnější. Na českých tratích je i letos neporažený, celkem tu natáhl sérii 22 vítězných závodů v řadě a Barum Rallye má být jevištěm pro jeho mistrovskou jízdu, neboť už do ní tovární pilot Škody Motorsport Jan Kopecký vletí jako jistý republikový šampion. Celkem jde o jeho šestý titul! „Takový počet vyhraných soutěží je úžasný a myslím, že pro kohokoliv v budoucnosti to nebude vůbec snadné zopakovat,“ usmál se nedávno sám Kopecký. Ten navíc před Barum Rallye vyhrál minulý víkend Německou rallye v kategorii WRC2 a v průběžném bodování soutěže nadále drží vedoucí příčku. Najde se v okolí Zlína někdo, kdo jeho suverénní pozici ohrozí? „Mám rád tento typ uskákaných zkoušek. A německá je na Barumku dobrou přípravou,“ dodal.

Sordo povede útok cizinců

Opět nebude chybět ruský dravec Alexej Lukjaňuk ani Portugalec Bruno Magalhaes, při pohledu na startovní listinu, však jedno jméno mezi cizinci ční nade všemi. Hvězdný Dani Sordo – juniorský mistr světa ze Španělska a účastník 158 závodů MS (dvakrát skončil třetí ve WRC), v nichž nasbíral 44 pódií!. Sok pro Kopeckého jako hrom! „Je dobře, že se Barumky účastní, protože to ukazuje, že jde fakt o prestižní soutěž,“ kvitoval i Kopecký. „Znám Daniho mnoho let, protože jsme spolu v minulosti hodně závodili. Čeští fanoušci v něm budou mít možnost vidět jednoho z nejlepších jezdců na asfaltu, a to je něco,“ mínil český šampion. Jestli ho může něco limitovat, tak to, že místo Hyundai i20 Coupe WRC bude nyní pilotovat model I20 R5, ale kdo ví, jestli…

Bez Pinduly ale s Noční RZ

Byla součástí Barum Rallye už v roce 1973, přičemž naposledy v rozpise chyběla před patnácti lety! Jenže i letos museli organizátoři legendární RZ Pindulu vyškrtnout. „Nejedeme ji z důvodu výskytu afrického moru prasat. Rozhodli jsme se pro bezpečnější variantu,“ vysvětlil šéf soutěže Miroslav Regner. Oproti loňsku se celkem změnilo 40 % tratě náročných RZ, jezdci celkem absolvují 212,5 měřených kilometrů a věří se, že by drama mohlo gradovat i během poslední zkoušky (Kašava), jež bude měřit takřka 25 kilometrů. „Náboj určitě scházet nebude,“ míní Regner. Jako tradičně nebude po slavnostním startu chybět i dnešní Super RZ v ulicích Zlína, která startuje od 21.15.

Dvě stě tisíc diváků i technologická novinka

Již řadu let spadá do seriálu mistrovství Evropy, a tak by se i letos mohla návštěvnost jedné z největších tuzemských motoristických událostí blížit ke 200 tisícům návštěvníků. I zde však organizátoři vyzývají diváky, aby se drželi bezpečnostního 4P – Prosíme, poslouchejte pokyny pořadatele. Vedle doprovodného programu jako či startu historických vozidel bude novinkou zavedení webové mapové aplikace, která bude zobrazovat rychlostní zkoušky, divácká místa, online výsledky, časový harmonogram ale i restaurace nebo ubytování. Bude to první aplikace svého druhu použitá pro účely rallye, kterou vymyslela dvojice studentů Martin Gabryš a Adam Hemžal. „Doufám, že mapa dobře poslouží, a to nejen divákům,“ přál si proto Gabryš.