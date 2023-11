Ve Valencii pojede i 12letý český supertalent. Zázrak, líčí trenér Pešek

Dva čeští mladíci navíc nebudou jediní na startu neoficiálního mistrovství světa z Peškova týmu. Čech, který vyhrál ve své kariéře dvě Velké ceny, připravuje také třináctiletého Lukácse Tamase z Maďarska.

„Tři jezdci ve finále jsou pro nás skoro až zázrak. Je to něco, co se už nemusí nikdy opakovat. Jsem za to nesmírně šťastný, nezdálo se nám o tom ani ve snu,“ raduje se Pešek před závodem, který se pojede v týdnu před Velkou cenou Valencie (26. listopadu).

Peškovi svěřenci dostanou možnost zažít atmosféru velkého závodu. „Je skvělé, že všechno organizuje Dorna, takže závodníci dostanou helmu, kombinézu, motorku a všechno bude připraveno na klíč,“ vysvětluje česká legenda.

Roman Durdis už závod MiniGP jel minulý rok, kdy v nižší kategorii dojel osmý. I letos bude na speciálu Ohvale GP-2 190cc, což je oproti loňsku silnější motorka, patřit mezi nejmladší jezdce na startu. „Chtěl bych zaútočit na stupně vítězů,“ říká český mladík, pro kterého bude výhodou, že už zná závodní okruh.

Pro Nikolase Gieslera bude závod ve Valencii dosavadním vrcholem a pomyslným zakončením kariéry v kategorii MiniGP. „Doufám, že dojedu co nejlépe. Takový menší cíl je top 15,“ říká Giesler.

Pešek se díky úspěchům svých svěřenců dostal na radar elitních motocyklových národů. „Oslovila mě italská federace, abych byl součástí jejich programu pro mladé jezdce jako trenér, což je pro mě obrovská pocta“ těší Peška.

„Na druhou stranu je pro mě problematické jezdit do Itálie trénovat, protože nemám moc času. Ale jsme v kontaktu a předáváme si poznatky. Mám díky tomu přehled a vím, že děláme dobrou práci, protože Italové trénují opravdu hodně podobně,“ odhaluje.

Pro Peška je navíc velkou motivací postupně zlepšovat Durdise. V očích české legendy je to možná největší talent, kterého v Česku zažil.

„Záměrně jsme ho zase posunuli o rok výše, protože jsme ho chtěli vidět na větší motorce. Zase udělal obrovský pokrok v technice, jízdě a myslím si, že i mentálně se posunul,“ ví Pešek.

Dvanáctiletý Durdis, který jezdí na motorce od pěti let, sní o kariéře v MotoGP. „Ještě ho čeká dlouhá cesta, ale už teď se těším na příští rok, protože pojede poprvé druhým rokem na stejné motorce a věřím, že naplno ukáže, co v něm je,“ dodává Pešek.