Radost mezi smutnými: Pro mě se otevírají dveře, říká těhotná Vrabcová | iSport.cz

Tisíce sportovců se vyrovnávají se zklamáním, protože byly olympijské hry v Tokiu odloženy o rok. Pro běžkyni Evu Vrabcovou Nývltovou je to ale dar z nebes. Letos by na Hry nemohla, protože v květnu očekává narození dítěte. Za rok má šanci. „Já se trošku stydím, ale jsem ráda,“ říká bronzová medailistka z ME 2018 v maratonu.

Když se tu zprávu dozvěděla, hrály v ní smíšené emoce. To, co pro většinu sportovců znamená smutek, je pro ni dobrá zvěst.

„Nejdřív jsem litovala všechny, kteří se na to připravovali. Vím, že to pro ně muselo být strašně těžké. Každý dělá pro olympiádu maximum a nemůžou to tam prodat,“ líčila Vrabcová Nývltová. „Když to oznámení vyšlo, řekla jsem si: Ty brďo, pro mě by to mohlo být dobrý… Ale taky mi proběhlo hlavou, že pro ostatní je to nefér.“

Český tým tak získává pro tokijskou olympiádu velkou posilu. Vrabcová Nývltová před pěti lety skončila s běžeckým lyžováním, v němž startovala na zimních Hrách ve Vancouveru i v Soči. V maratonu startovala už na OH 2016 v Riu, na MS 2017 v Londýně skončila čtrnáctá a pak zazářila sedmým místem na majoru v New Yorku. V roce 2018 pak přivezla bronz z ME v Berlíně. Pak jí kariéru zbrzdily problémy s achilovkami a vloni na podzim oznámila mateřskou pauzu. Olympijské Tokio měla minout, ale teď je všechno jinak.

Olympijské hry jsou o rok odloženy. Jaké jsou reakce českých sportovců?

„Pro mě se, doufejme, otevírají dveře. Termín porodu se blíží, těším na začátek tréninku, pro mě je tohle příležitost,“ říká Vrabcová Nývltová.

V těhotenství se dlouho udržovala ve fyzické kondici hlavně vyjížďkami na kolečkových lyžích. Současný nouzový stav tráví doma, procházkami se s fenkou Belou.

„Chodím každý den na procházky s holemi na dvě hodiny, nebo šlapu na kole. Snažím se nějakým způsobem hýbat,“ říká běžkyně.

Pokud se epidemie koronaviru přežene a svět se vrátí do normálu, ráda by už koncem léta znovu závodila.

„Původně byl plán, že bych v půlce července odjela na vysokohorské soustředění do Livigna, to určitě padá. Teď budeme čekat, jaké budou možnosti,“ říká Vrabcová Nývltová. „Je to o tom, že bych po šestinedělí chtěla začít popobíhat. Podle toho, jak se situace začne vyvíjet, bych od srpna chtěla startovat.“

K maratonům se chce reprezentantka vrátit už na podzim a ráda by se vrátila na svůj oblíbený závod do New Yorku.

„Já jsem měla maraton v New Yorku přislíbený, ale nevím, jak to dopadne, protože se tam mění manažer elitních závodníků. Pokud by nedopadlo, určitě bych hledala jiný maraton hned na podzim, nebo v zimě po Novém roce,“ plánuje.