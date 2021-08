Vyhozen ze školy i z práce. Kluk s ADHD si vyboxoval stříbro: Štve mě to!

Cestou do finále porazil Whittaker Brazilce Machada • ČTK/Frank Franklin II

Flákač bez disciplíny a bez práce? Teď se objevil v olympijském finále. Čtyřiadvacetiletý Brit Benjamin Whittaker si pod pěti kruhy v japonském Tokiu vyboxoval stříbro v kategorii do 81 kilogramů, když prohrál až ve finále s favorizovaným Arlenem Lopézem z Kuby 1:4 na body. V teenagerovských letech by mu ale málokdo prorokoval, že by mohl dosáhnout na cenný kov. Vyhodili ho nejen školy, ale i z několika zaměstnání a byl bez perspektivy. K osudovému sportu se dostal díky bitkám v hospodě.