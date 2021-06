Rozstřel o Tokio! Souboj kdo s koho, utkají se dvě české hvězdy střelby

Jeden z nich seknul s prací technika firemních aut, aby se věnoval jen střílení a mohl se připravit na olympiádu, s čímž mu pomáhá bývalý americký šampion Matthew Emmons. To je Petr Nymburský.

Ten druhý je považován za výjimečný talent, sáhnul si dokonce na prestižní cenu Golden Target pro nejlepšího střelce z malorážky na celém světě, ale teď se dostává do formy po loňském zranění achilovky. To je Filip Nepejchal.

„Určitě jsem si jistý, že jsem schopný na olympiádě vystřílet nějakou medaili, že jsem schopný tam být kompetitivní,“ věří Nepejchal.

Jenomže teď není jasné, zda dostane šanci. Nymburský i Nepejchal vystřelili pro Česko olympijské místo v malorážce na 4x40 ran. Na ME v roce 2019 obsadili první dvě místa. Ale jeden z nich do Tokia určitě nepojede. Svaz dal totiž jistotu Jiřímu Přívratskému, dvacetiletému talentu, který byl z uvažované trojice nejlepší, pátý, na nedávném mistrovství Evropy.

Petr Nymburský (uprostřed) a Filip Nepejchal (vlevo) budou ve vzájemném rozstřelu bojovat o kvalifikaci na OH v Tokiu





„Filip s Petrem vybojovali kvóty už v roce 2019. Jiří Přívratský startoval na seniorském mistrovství Evropy v Chorvatsku coby junior a z našich puškařů byl nejlepší. Jasně si řekl o nominaci na olympiádu,“ řekl Martin Havlík, sportovní ředitel svazu.

Problém je, že předem nebyla stanovená jasná kritéria, podle kterých by se mělo v podobné situaci postupovat. Přívratský prokázal na ME nejlepší aktuální formu, Nepejchal s Nymburským mají ale za sebou minulé výsledky a jsou zkušenější. U Nepejchala situaci zkomplikovalo jeho loňské zranění achilovky, kterého ho na půl roku vyřadilo z tréninkového procesu, po němž ze své vrcholné formy vypadl a následně se složitě vracel do ideální techniky. Na druhé straně stojí jeho vysoký potenciál.

PUŠKAŘI NA OH VZDUCHOVÁ PUŠKA Jiří Přívratský, David Hrčkulák LIBOVOLNÁ MALORÁŽKA Jiří Přívratský, buď Filip Nepejchal, nebo Petr Nymburský

Státní trenér Jaromír Bureš návrh nominace přednesl, tvrdí ale, že jednal pod vlivem svazového předsednictva.

„Prezidium vyvinulo aktivitu, aby se hlasovalo o tom, aby byl příští týden rozstřel. Nebyla to moje představa, myslím, že je to z gruntu špatně,“ uvedl Bureš. „Za pětadvacet let, co dělám trenérskou práci, jsem se s ničím takovým nesetkal. Nicméně jsem demokrat, rád si vyslechnu názory jiných. Teď už je to rozjeté, doufám, že to dopadne spravedlivě.“

Návrh následně schválily trenérská rada, komise reprezentace i svazové prezidium.

„Pro Filipa to znamená, že se dostal do situace, v které nikdy nebyl. Byl tak dominantní, že tohle nepřipadalo v úvahu. Samozřejmě je to následek loňské sezony,“ říká Nepejchalův trenér Jan Videcký.

Citlivost zvyšuje letitá rivalita mezi dvěma vrcholovými resorty, jeden zastřešuje ministerstvo vnitra, druhý armádní Dukla. Tahle linka je znát i v tomto příběhu. Přívratský je z policejního Olympu Plzeň, dva hrdinové rozstřelu z Dukly.

„Pereme se tady o talenty, kterých moc není,“ říká Bohumír Pokorný, vedoucí trenér Dukly Plzeň. „Já jsem z toho rozčarovaný. Přívratský byl teď nejlepší, ale olympiáda není zítra. Bylo by férové, kdyby se rozstřelovali všichni tři.“

Kostky jsou ale vrženy. Nepejchal vs. Nymburský. Jeden musí z kola ven.

„V klidu v tom závodě rozhodně nebudu. Je lehčí něco získat než ztratit. S tímhle nic neudělám, budu se snažit, co jde,“ říká Nepejchal.