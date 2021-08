12. den LOH ONLINE: skvělá Spilková, Mäki ve finále! Slaví Dostál i oštěpaři

Dvanáctý den olympijských her v Tokiu jdou do akce desetibojaři, mezi nimiž nechybí Češi Adam Sebastian Helcelet a Jiří Sýkora. Kvalifikace vyšla oštěpařům Vítězslavu Veselému a Jakubu Vadlejchovi, kteří oba postoupili do finále. Deblkajak Josef Dostál, Radek Šlouf si druhým místem v rozjížďce zajistil přímý postoup do čtvrtečního semifinále. Na výborném děleném sedmém místě je po prvním kole turnaje golfistek Klára Spilková, Kristiina Mäki postoupila do finále patnáctistovky v novém českém rekordu, v akci je vzpěrač Jiří Orság. Sledujte dění 12. olympijského dne v naší reportáži!