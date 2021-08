12. den LOH ONLINE: V akci deblkajak Dostál, Šlouf. Začíná desetiboj i oštěpaři

Dvanáctý den olympijských her v Tokiu jdou do akce desetibojaři, mezi nimiž nebudou chybět Češi Adam Sebastian Helcelet a Jiří Sýkora. Kvalifikaci rozjedou také oštěpaři Vítězslav Veselý a Jakub Vadlejch. Šanci na medaili alespoň v deblkajaku společně s Radkem Šloufem má ještě Josef Dostál. Dvojici čekají v noci rozjížďky a případné čtvrtfinále. Do akce jde také golfistka Klára Spilková, dráhový cyklista Tomáš Bábek či vzpěrač Jiří Orság. Kolem poledne čeká semifinále běhu na 1500 metrů Kristiinu Mäki a Dianu Mezuliáníkovou. Sledujte dění 12. olympijského dne v naší reportáži!