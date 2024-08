Rychlostní kanoistika ONLINE: Martin Fuksa bojuje o první olympijskou medaili

Z mistrovství světa má doma 13 medailí, z evropských šampionátů dokonce 17. Na olympijských hrách to Martinu Fuksovi ovšem ještě neklaplo, cenný kov nevybojoval ani v Riu 2016, ani o pět let později v Tokiu. Dočká se dnes? Znovu patří mezi hlavní adepty na medaili, největšími rivaly by měli být Isaquais Queiroz a Catalin Chirila. Semifinále je na programu v 11:30, finále pak v 13:40. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.