Zlaté naděje Ondra s Fuksou, titáni svých sportů. Teď jen potvrdit formu

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Možná už jste z těch vět unavení. Že v pátek už to musí přijít! Je to sport, nemusí. Ale zkusme tuhle hru znovu. Není to laciné lákání. Ale upozornění, že ve hře jsou dva titáni svých sportů. Muži, kteří svým disciplínám udávají tón. A v pátek to mohou stvrdit… Ani nemá cenu psát čím. Všichni vědí, o co jde. Zlaté vyhlídky mohou živit lezec Adam Ondra a kanoista Martin Fuksa. Může to být jejich den. Formu mají, což se během Her jasně ukázalo. Klapne to?

Jeden závodí v disciplíně, která se teprve na olympiádě zabíhá, je tady podruhé, navíc už po Tokiu upravila formát. Ale hned na sebe strhla velký zájem.

Druhý zastupuje tradiční sport, v němž dlouhé roky patří k elitě. Ale z nejrůznějších důvodů zatím z olympiády nemá žádnou medaili. Sport někdy nedává logiku, což je přesně jeho případ. Dvakrát mu to nevyšlo, nejlépe byl pátý.

Dosáhne Ondra na zlato?

Jako první půjde zítra do akce český spiderman. Možná to není trefné označení, ale tuhle filmovou postavu zná celý svět. Přesně jako lezce, jenž je, bez přehánění, globální hvězdou svého sportu. Nejenom díky výkonům, ale i podle moderních metrik – sledujícím na sociálních sítích.

V Paříži zatím vykazuje skvělou formu. „Cítím se výborně,“ potvrdil poté, co zazářil v lezení na obtížnost a s přehledem se kvalifikoval do finále. V něm ho nejdřív čeká bouldering, v němž skončil pátý.

Před pátkem se všechno maže. Olympijský vítěz vzejde z toho, kdo nejlíp zvládne kombinaci obou disciplín bez ohledu na předešlé dny. Po boulderingu přijde na řadu obtížnost. V krátkém časovém rozmezí, na odpočinek moc času nebude. První část začíná v 10.15, ta druhá ve 12.35.

„Mám tenhle formát už vyzkoušený. Na tenhle systém jsem si najel už při kvalifikacích i při simulacích v tréninku,“ říká Ondra, kterého hlasatel naposledy představil jako legendu lezeckého sportu. Muže, jenž má na kontě několik unikátních prvovýstupů i zdolání stěn, při němž se vám udělá mdlo, jenom když vidíte fotku.

Precizně ale zvládá i sportovní lezení. V sezoně sice neměl formu, útočí z ústraní, ale patří k TOP favoritům. Vedle 17letého japonského mladíka Anrakua a Brita Robertse, který je jenom o dva roky starší.

Ondrovi je 31 let, ale mládí se nebojí. Naopak si věří. Může těžit ze zkušeností. „Ať už bude jakákoliv medaile, budu štěstím bez sebe,“ říkal po zdařilé obtížnosti. Ale nečekejte, že by se nějak roztřásl pod tíhou očekávání. „Myslím si, že budu na koni, ale zároveň nebudu pod gigantickým tlakem,“ vystihnul to trefně.

Kdyby se lezlo ve skalách, neměli by ostatní šanci… „Třeba kdyby se závodilo ve spárovém lezení nebo při lezení komínů. Ale to je nemožné, aby tady postavili,“ usmívá se čtyřnásobný mistr světa, který naposledy v Tokiu bral šesté místo.

Ale možná si vybavujete, nebyl daleko od zlata. Vyjde repete?

Fuksa zatím bez olympijské medaile

Zlaté touhy v sobě už spoustu let živí i Fuksa. Trojnásobný mistr světa, který má ze světových šampionátů celkem 13 medailí! Jedenáctkrát vyhrál evropský šampionát. Ale světe div se, ve sbírce není žádná olympijská.

Zatím byl na dvou Hrách. Teď jsou tady třetí. Má perný program, s bráchou Petrem absolvoval i pětistovku na deblu, ve čtvrtek brali výtečné sedmé místo ve finále A. Formu má velkou. Odhodlání taky. Motivaci gigantickou.

„Beru to tak, že dlouhé roky vozím medaile, takže si myslím, že bych si určitě tady nějakou zasloužil. Umím na ni jet, vím, jak se na ni jezdí,“ sebevědomě hlásí 31letý Fuksa, který prožívá perný program. A to ještě k tomu ho v pátek čeká semifinále i finále. Krátce po sobě. Na odpočinek nebudou ani dvě hodiny.

„Ale já na to trénuju, takže jsem na to připravený,“ hlásí kanoista, jenž je známý fyzicky náročnými tréninky. Když mluví s novináři, zpod trička mu vykukují vyrýsované svaly.

A co psychika? Nezlomí ho velké očekávání? A tlak od fanoušků? Když dostal otázku, jestli vnímá právě i závazek vůči sportovní veřejnosti, vytáhl pohotovou odpověď. Tady její celé znění:

„Upřímně řečeno, na lodi vždycky jedu sám, lidi tam nejsou. Budu moc rád, když mi budou držet palce, ale chtěl bych, aby to nechali na mně a věřili mi. Protože já pro to dělám nejvíc a nikdo to nechce víc než já. Takže i když to oni chtějí, věřte mi, že já to chci ještě víc a udělám maximum. Jsem rád za podporu, ale budu rád, když to nechají na mně.“

V pátek odpoledne bude jasno.

Oba světoví závodnici mají ještě jedno společné. Ondrovi i Fuksovi je 31 let. Bude to pro ně vítězný pátek?