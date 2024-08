Sportovní lezení ONLINE: Problém pro Ondru! Zkouší zázrak v obtížnosti

V Tokiu mu medaile nevyšla. Takže v Paříži? I tam to vypadá špatně. Jeden z posledních českých favoritů na brzy končící olympiádě Adam Ondra v boulderingu nedokázal nasbírat víc než 24,1 bodu a je průběžně sedmý. Kvalifikační výkon by Čechovi sice vynesl bronz, nyní se ovšem všechny dosažené hodnoty škrtají. Lezci už se pustili i do soutěže na obtížnost, oblíbenější Ondrovy disciplíny. Bodový součet určí celkové pořadí i majitele cenných kovů. Počínání reprezentanta z Brna sledujeme ONLINE na webu iSport.cz, na místě je redaktor Zdeněk Janda i fotograf Pavel Mazáč.

Bouldering Ondrovi nevyšel

Ve složité situaci se před lezením na obtížnost ocitl Adam Ondra. Bouldering mu příliš nevyšel, získal v něm 24,1 bodu, což není vůbec dobrá pozice na útok na medaili. Spíš je to neřešitelná mise. To by musel na stěně zazářit a věřit, že to ostatním až tolik nevyjde. Spolu se Španělem, obhájcem olympijského zlata, jsou oba na sedmém místě… Už jenom zázrakem by se mohl Ondra dolézt pro medaili.

Český závodník nedosáhl ani jednou na top, dvakrát získal dvě zóny, jednou jednu, jednou ani jednu. Hlavně na třetím boulderu se trápil. Když zbývalo deset sekund, sbalil si věci a zmizel do izolace. Nepřipsal si ani jednu zónu a byl v tu dobu sedmý.

Padal zrovna v době, kdy fanoušci aplaudovali americkému šikulovi Duffymu, jenž zazářil na vedlejší zrádné trati a dohmátl na top. Po třech bouldrech byla jeho ztráta kritická, takže dobře věděl, že je pro něj jediný způsob, jak tuhle olympijskou soutěž zachránit. Zazářit na poslední lezecké kombinaci.

Ale ani to se nepovedlo. Připsal si jednu zónu a v tu dobu dobře věděl, že šance jsou mizivé. Svoji extratřídu ukázal japonský mladík Anraku. Leze si svojí ligu. Což bylo vidět hned na prvním boulderu. Na něm se všichni rozehřívali. On přišel, hupsnul na stěnu a za necelých 40 vteřin byl nahoře! Zamával a spadnul dolů.

Také druhou fázi zvládnul za plný počet bodů. Už to nešlo tak hladce, ale na poslední chvíli zatopoval. Znovu zapumpoval rukama a vítězně seskočil dolů. Japonský pavouk. Teenager, u něhož se zdá, že má lepidlo na nohou i na prstech. Právě on vede, druhý je Američan Duffy, třetí Brit Roberts. Vypadá to, že právě oni si to rozdají o medaile.