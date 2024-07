Reportér Rohan: Lidi už moc nečtou. Zpovídal Ondru i delfína, koho přidá?

V minulých letech se netajil tím, že by ho novinařina bavila. Pro iSport.cz psával blogy (přečtěte si je ZDE >>>, dostal se také do magazínu. A hned na titulní stranu.

Tehdy si mohl vybrat, koho by rád vyzpovídal. Volba přišla rychle. „Pro mě je Arny asi ten největší sportovní vzor, jaký si vůbec dovedu představit,“ zdůvodnil, proč ukázal na plavce, jenž se statečně pere s osudem. Nefňuká, sportuje, rád si udělá legraci sám ze sebe.

Rohan tehdejší roli novináře vzal zodpovědně. Oslovil i plavkyni Barboru Seemanovou a její někdejší trenérku Petru Škábovou, aby mu poradily vybrat nefrázovité otázky. Podařilo se, interview mělo šmrnc. Přečtěte si ho ZDE >>>

Bavili se otevřeně. Třeba o tom, jak se plave s takovým hendikepem. „Jde o delfínové vlnění na břiše i zádech,“ vysvětloval Petráček, jenž popisoval nejrůznější reakce, s nimiž se setkává. „Vždycky se najde nějaký trouba, který svému dítěti řekne: Nekoukej se tam! Nebo mu řekne, že je to fuj, odporný…“ připouští, co se také děje, když ho někdo uvidí.

Lukáš Rohan a Arnošt Petráček • Foto Michal Beránek/Sport

Ještě před Petráčkem si kanoista k rozhovoru vybral Adama Ondru , megastar lezeckého sportu. I kvůli tomu, že je Rohan sám amatérský vášnivý lezec. Povídali si přes hodinu. Přečtěte si ho ZDE >>>

„Musím říct, že mě to bavilo. Byla to velká zkušenost,“ vybavuje si vodní slalomář, který má pověst přemýšlivého muže s velkým rozhledem.

V minulých letech bojoval leckdy sám se sebou, hrozilo mu vyhoření, těžko hledal motivaci. Ale i on je příklad, že láska ke sportu překoná nejrůznější záludnosti. V neděli byl kousek od medaile. Nebýt toho zbytečného šťouchu…

„Jsem prostě vocas,“ s úsměvem to okomentoval ve večerním rozhovoru pro Českou televizi, při němž zažil útok komárů.

A možná se blíží čas, kdy se v roli toho, kdo se táže, ukáže právě Rohan. „To mě baví. Dělám to i v běžném životě, bavím se zajímavými lidmi, každý má jedinečný příběh. Navíc si myslím, že jsem dobrý posluchač,“ přemítá Rohan.

Také časté setkávání s inspirativními osobnostmi mu pomohlo k tomu, aby zapracoval na svojí vlastní psychice. Už lépe operuje s tlakem, dřív bojoval s tím, že sám na sebe až moc tlačil. Teď už je vyrovnanější. Což bylo jasně vidět i po šestém místu.

„Mrzí mě to, ale nebudu se mračit,“ říkal v cíli. O olympiádu bojoval do posledního dechu, velkým soupeřem mu byl i kamarád a kajakář Jiří Prskavec . Fenomén vodního slalomu přesedlal i do kanoe a moc nechybělo, aby si v Paříži zajel obě disciplíny!

Právě s ním pro Sport Magazín plánoval další rozhovor, z kterého však sešlo. Ale kdo ví, třeba na něj přijde znovu čas.

„Musím říct, že by mě novinařina bavila. I když možná víc vizuální forma. Co si budeme povídat, dneska lidi už moc nečtou,“ ví dobře.

Přitom na psaní si věří víc. „Myslím si, že se docela umím vyjadřovat skrz psaní. Možná bych řekl, že i líp než přes mluvení. Když má člověk trochu čas se zamyslet, má odstup, tak dokáže vyplodit lepší věci,“ říká 29letý slalomář, jenž kromě stříbra v Tokiu vybojoval i stejný kov na mistrovství Evropy v roce 2020.

A souhlasil s tím, že po olympiádě, s odstupem, by pro Sport Magazín opět něco nachystal.

Koho vyzpovídá po Petráčkovi?