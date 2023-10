Kvóty pro silniční závod na LOH: Češi s jedním zástupcem, kdo pojede?

Je to pro českou cyklistiku značný ústup z pozic. Na olympijských hrách v Tokiu mohli jet závod s hromadným startem tři muži, v Rio de Janeiru dokonce čtyři. V Paříži ale bude mít právo stratu jen jeden český muž a jedna žena. Silné cyklistické národy jako Belgie, Dánsko, Slovinsko, Velká Británie a domácí Francie mohou postavit čtyři své jezdce. Jaká bude trať a kdo z Čechů by mohl jet?

Rozhoduje o tom vždy postavení v žebříčku národů. Jeho nejaktuálnější podobu a zároveň tu, na základě které se určily kvóty pro olympijské hry v Paříži v příštím roce, vydala Mezinárodní cyklistická unie (UCI) v úterý. Podle něj patří Česku v případě mužů 37. příčka, u žen je to 28. místo.

To znamená možnost startu pouze jednoho závodníka a závodnice. Národy umístěné do 5. příčky mohou do silničního závodu poslat čtyři ženy a muže, od 6. do 10. místa tři. Po dvou pak mají země na pozici 11 až 20, do 45. příčky je to jeden závodník.

Žebříčky se v každé sezoně určují na základě bodů, které posbíralo osm nejlepších cyklistů a cyklistek z dané země.

Pro Česko jde v případě mužů o pokles. Zatímco na Hrách v brazilském Rio de Janeiru byli na startu v silné čtyřčlenné sestavě, naposledy v Tokiu mohli jet ve třech. Kvůli covidu nakonec nemohl jet Michal Schlegel, i tak byli Michael Kukrle a Zdeněk Štybar ve dvou. V případě žen je i jedno místo úspěchem, v Londýně 2012 a Riu 2016 nejela žádná Češka.

S ohledem na konec silniční kariéry Zdeňka Štybara se jako nejpravděpodobnější český účastník v případě mužů jeví Mathias Vacek, člen worldtourového celku Lidl-Trek a úřadující český šampion. O nominaci ale až dosud většinou rozhodovaly výsledky z mistrovství ČR v olympijském roce.

Vackovi, kterému i v uplynulé sezoně nejvíc seděly jednodenní závody, by měla vyhovovat i klasikářsky laděná trať v Paříži 2024. Ta je dlouhá 273 km s celkovým převýšením 2800 metrů. V případě žen je to 158 km a 1700 m. Muži i ženy mají start i cíl ve stínu Eiffelovy věže na Pont d'Iéna, který překlenuje Seinu mezi Zahradami Trocadéra a Martovým polem. Závěrečný okruh v Paříži navštíví oblast Montmartru. Celý závod by pak měl sedět závodníkům, kterým se daří na monumentech Kolem Flander (poslední vítěz Tadej Pogačar) a Lutych-Bastogne-Lutych (Remco Evenepoel).

Mapa silničního závodu v cyklistice na LOH 2024 • Foto Web / Olympics.com

Počet českých cyklistů v silničním závodě na LOH

Peking 2008

Muži: 3

Ženy: 1

Londýn 2012

Muži: 2

Ženy: 0

Rio de Janeiro 2016

Muži: 4

Ženy: 0

Tokio 2021

Muži: 3

Ženy: 1

Paříž 2024

Muži: 1

Ženy: 1

Kvóty pro mužský silniční závod na LOH 2024