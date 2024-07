Velká předpověď Sportu: Rekordní (a zlatá) olympiáda! „Zátopci“ i nová krev

Paříž s dominantní Eiffelovkou se zahalila do olympijského hávu. Po Seině se večer při velkolepém slavnostním zahájení budou plavit i čeští sportovci v dráždivých úborech, které upoutají pozornost. Jak Hry dopadnou? Podle predikce deníku Sport a webu iSport.cz získají 12 medailí, čímž o jednu placku překonají dosavadní maximum. Počet zlatých také přinese rekord. Pařížská mise startuje. Projděte si, kdo všechno se vrátí jako král, naše tipy jsme seřadili od bronzu ke zlatým medailím.

Máma nevěřila, že budu profík, kdyby tu teď byla, brečela by štěstím | MARIE HORÁČKOVÁ

Máma nevěřila, že budu profík, kdyby tu teď byla, brečela by štěstím | MARIE HORÁČKOVÁ

Už jen to, že na slavnostním zahájení ponese spolu s Krpálkem vlajku, je důkaz o jejím sportovním renomé. Propaguje tradiční disciplínu, která zatím v Česku nemá takový ohlas. Což se může změnit. Dotáhla to až ke světovému titulu, v sezoně se jí sice příliš nedaří, ale formu načasovala.

Když zvládnu jeden těžký trik, hned potřebuju další, je to závislost | IVETA MICULYČOVÁ

Když zvládnu jeden těžký trik, hned potřebuju další, je to závislost | IVETA MICULYČOVÁ

Inženýr a doktor práv. Dave a Perun. Sehraná dvojice, která spolu nastupuje už devět let. Jsou úřadující mistři světa a v Paříži patří k favoritům. V sezoně se jim zatím nevedlo, hlavně kvůli zdravotním komplikacím. Pod Eiffelovkou jim to ale sedne.

BRONZ: Karolína Muchová (tenis - dvouhra)

Její příběh je plný úspěchů, ovšem i zdravotních útrap a slz. Ale je to nezdolná bojovnice, která se nenechá zlomit osudem. Po devítiměsíčním výpadku se úspěšně vrátila do tenisového kolotoče, nedávno v Palermu šla až do finále. Její pestrý tenis může slavit úspěch.